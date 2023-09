Rozprávajte sa!

Miroslava je so svojím mužom už 45 rokov. Ako sama priznáva, nie vždy to bolo jednoduché. „Kľúčom pre nás bolo hovoriť o všetkom otvorene," hovorí a dodáva: „Máme spoločný rituál. Každú nedeľu si sadneme, dáme si kávu a rozprávame sa o tom, čo nás trápil, čo nás teší, a čo by sme chceli v nasledujúcom týždni stihnúť.“

Aj na malých rituáloch záleží! (ilustračné foto) Zdroj: MART PRODUCTION na Pexels

„Bolo obdobie, ktoré nás mohlo naozaj rozdeliť. Pred rokmi manžel stratil prácu a ja som bola na materskej. Boli dni, keď sme sa dokázali pochytiť kvôli drobnostiam.

V jeden večer sme sa rozhodli, že sa nemôžeme ďalej takto trápiť. Deti sme dali k babke, sadli sme si do obývačky a celú noc sme hovorili. Ukázalo sa, že naše drobné hádky pramenili z obáv a frustrácie. Zrazu sme však vedeli, že oboch trápi to isté a chceme si byť oporou,“ zaspomínala si Miroslava.