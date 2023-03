Petra vraví, že jej spolupráca s partnerom Martinom Thámom (30) sa vyvinula akosi prirodzene. Spočiatku mu začala pomáhať v podnikaní s viacerými vecami. Postupom času obaja zistili, že ich to napĺňa, a podnikanie sa stalo jedným z ich spoločných partnerských cieľov. „Radi spolu trávime veľa času, tak nám to zapadá. Na jednej strane spolupracujeme v organizovaní a vo vedení workshopov métody Wima Hofa a na druhej vo vedení a v budovaní nášho statku. Popri tom nám partnerský vzťah dáva pocit vzájomnosti a napĺňa potreby delenia sa a podpory. Mne ako žene sa veľmi páči byť najväčšou podporou svojho muža,“ vraví úprimne.

Majú rovnaké hodnoty

Martin sa venuje kurzom otužovania a dýchania podľa metódy Wima Hofa. Petra vraví, že jej dáva veľký zmysel táto Martinova služba ľuďom. „Vedeli sme, že to bude prinášať svoje výzvy, ale práve tým radi čelíme a občas ich aj vyhľadávame,“ usmeje sa a dodáva, že vo vzťahu sú na sto percent, pretože si uvedomujú, že sa našli, a majú podobné množstvo energie aj rovnaké hodnoty. „Veľmi sa jeden druhému páčime a to je vzácne. Teraz nás spája aj práca, v ktorej sa skvelo dopĺňame, a to náš vzťah veľmi posilňuje a otužuje. Nie je to cesta pre všetkých, ale my sme sa v tom našli a tešíme sa ako z úspechov toho druhého, tak aj zo spoločných,“ hovorí s láskou v očiach.

Aj vtipné videá

Obom ide to isté – motivovať ľudí, aby v živote naplnili svoj potenciál. Keďže Martin je inštruktorom už spomínanej metódy, vymysleli kurzy a pobyty u nich na statku na strednom Slovensku, ale chodia aj do Bratislavy a inde. Petra sa zase venuje primárne ženskému publiku a tvorí ženské oddychovo-rozvojové pobyty. „So ženami spoločne debatujeme o vzťahoch, živote, spolu varíme, ale aj ‚wellnessujeme‘ a trávime čas v prírode u nás na samote. Obaja sme aktívni na sociálnych sieťach a nájdete nás na Instagrame, Facebooku, TikToku pod našimi menami Petra Dovičinová a Martin Thám. Tvoríme motivačné videá, ale na YouTube aj hodinové humorno-edukačné gazdovské videá, kde ľuďom ukazujeme, ako sa dá vybudovať domov v lese, kde na začiatku nebolo absolútne nič. A pritom sme obaja z mesta a bytu,“ vraví s úsmevom. Vybudovať niečo také nebolo ľahké, no všetko spoločne zvládli s dávkou odhodlania a trpezlivosti.

Prišla i negativita

A odkiaľ na toto vzali odvahu takí mladí ľudia? V sebe samých, podporujú sa totiž navzájom, ale oprieť sa mohli aj o blízkych a priateľov, dokonca teraz aj o neznámych ľudí. „Veľmi si vážime každého jedného, ktorý nás podporuje, sleduje a zapája sa na sociálnych sieťach.“ Zároveň sú vďační za každú spätnú väzbu. Prijímajú aj chválu, aj kritiku. Tú konštruktívnu, ktorá posúva. „Samozrejme, stávame sa postupne čoraz odolnejšími proti negativite, ktorá sa vždy dostaví s úspechom a verejným vystupovaním,“ vraví vyrovnane, lebo vie, že je to aj určitý signál, že sa im darí.

Nestratiť samu seba

Peťa priznáva, že byť takto stále spolu je niekedy výzva. „Najmä sa pri pracovných konfliktoch od­osobniť od partnerského vzťahu a uvedomiť si, že teraz sme v úlohe kolegov a je v pohode dostať konštruktívnu kritiku, čo treba zlepšiť. Ale zase nám to prináša do vzťahu istú intenzitu a hĺbku a tú my potrebujeme,“ vysvetľuje a myslí si, že vo vzťahu je dôležité, aby každý mal svoje hobby a aktivity. „Hlavne pre ženy, ktoré sa pridajú k podnikaniu svojho partnera alebo pracujú spoločne, je kľúčové, aby nezabudli na seba a svoje aktivity. Inak strácajú samy seba a pre partnera sa paradoxne postupne stávajú menej príťažlivými.“

Ženská sila

Inšpiratívna žena zároveň srdečne pozýva všetky dámy na svoje relaxačno-inšpiratívne pobyty, ktoré majú pomôcť ženám nájsť silu či vlastnú cestu alebo si od všetkého oddýchnuť. „U nás si na jednej strane oddýchnete a užijete prírodu s koňmi, wellnessom, jogou a prechádzkami, na druhej strane naberiete mnoho inšpirácie do kvalitného partnerstva alebo znovu objavíte svoju ženskú silu a chuť byť aktívnou,“ dokončuje s nadšením.