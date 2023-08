Syndróm vyhorenia je ako „infekcia“. Šíri sa viac a viac a ľudia, hoc poznajú „liek“, ktorý by ho mohol zastaviť, neužívajú ho. Prečo? Lebo nemôžu! Nemôžu zostať doma bez práce a pol roka či rok oddychovať. Lebo keď už je niekto mimoriadne prepracovaný a vyhorený, na to, aby sa dal dokopy, mu nestačí týždeň, ani dva. Ale minimálne pol rok, ideálne rok aj viac. A tak ľudia chodia do práce aj bez chuti a syndróm vyhorenia v nich rastie zo dňa na deň ako ruža, o ktorú sa záhradník príkladne stará. Čo s tým ale urobiť? Veď predsa nemôžeme takto fungovať donekonečna?!

Bod zlomu



Za všetko môže nielen to, že musíme platiť účty, ale hlavne to, že ľudia chcú mať stále viac a viac. Chcú mať viac peňazí, lepšie oblečenie, topánky, chcú chodiť na dovolenky, výlety, mať pekné auto... A to všetko niečo stojí. A tak drú dňom, nocou, berú dve, niekedy aj tri práce, a potom príde bod zlomu, keď sa jednoducho zložia a nepohne s nimi nik a nič! „Posledné tri roky som bola pod veľkým stresom. Šéf mi pridal prácu, za ktorú mi dobre zaplatil, ale po čase som začala pociťovať, že to nezvládam. Keďže sme s manželom mali túžbu postaviť si dom, snažila som sa vydržať to. Len aby sme mali veľa peňazí a mohli si dovoliť, čo sme chceli. A po tých troch rokoch, v jedno ráno, mi zostalo tak zle, že som nebola schopná sa postaviť na nohy,“ vraví Andrea. Lekárske vyšetrenia však preukázali, že je zdravá. Nasledovala teda návšteva psychiatričky, ktorú jej odporučila neurologička. Tá potvrdila, že Andrea trpí úzkosťou, miernou depresiou a syndrómom vyhorenia a mala by zostať doma minimálne pol roka. Neposlúchla ju a po dvojtýždňovej dovolenke, ktorú však strávila doma praním, žehlením a upratovaním, nastúpila opäť do práce. Po mesiaci ju viezla záchranka rovno do psychiatrickej liečebne. Už je tam tretí mesiac. Má sa lepšie, ale kým bude v poriadku, prejde ešte nejaký čas.

Antidepresíva ako cukríky

„Ľudia si zamieňajú syndróm vyhorenia s depresiou, únavou, úzkosťami, tetániou. Preto veľa ľudí berie aj antidepresíva, ale ja si myslím, že zbytočne, pretože ich liekom by mohol byť iba kľud, relax a nižšie alebo žiadne pracovné tempo,“ tvrdí psychologička Ivana Blatnická. Ako teda rozoznať, či ide o depresiu alebo „iba“ syndróm vyhorenia? Základným rozpoznávacím znakom je to, že sa cítite zle iba v súvislosti s prácou. Že vám sťahuje žalúdok pri pomyslení na ňu, že sa vám do nej nechce ísť, že ste v práci znechutení, frustrovaní, nevládzete a najradšej by ste ušli. No doma či niekde s priateľmi, sa dokážete uvoľniť a usmievať. Alebo že sa tešíte na víkend, na voľné dni, keď je práca mimo vás. Ak ste v tomto štádiu, ešte to s vami nie je také zlé. No sú i takí ľudia, ktorých syndróm vyhorenia dohnal až k depresii, poruchám spánku, rôznym neurologickým prejavom a z toho všetkého aj k myšlienkam na samovraždu.

Bez zdravia aj peňazí

Aby sa človek trochu nabudil, neraz siaha po anxiolytikách, ktoré sú návykové a tým pádom nebezpečné. Xanax, Lexaurin či Neurol by sa mal užívať iba pod dohľadom lekára a krátkodobo. Realita je však taká, že spotreba týchto liekov stúpa závratnou rýchlosťou a pribúda aj tých, ktorí sú od týchto liekov závislí. Prečo? Lebo množstvo ľudí iba vďaka nim dokáže v práci fungovať. „Je to, bohužiaľ, smutná realita,“ hovorí psychologička. Nebezpečné sú tiež energetické nápoje či iné povzbudzovače, ktoré sa požívajú vo veľkých množstvách. A to všetko len preto, aby sme zvládli vysoký výkon, ktorý sa dnes vyžaduje takmer v každej práci. Na nežiadúce účinky nemyslíme alebo si ich nevšímame. Škoda, lebo tým hazardujeme doslova zo životom. A skončíme tak, že peniaze, ktoré sme zarobili, minieme na lekárov, aby nás postavili na nohy. Tak, na čo je toto dobré? Aj pani Lenka sa naháňala, robila aj v sobotu, ráno, večer, brala nočné, len aby neprišla o bonusy a všelijaké príplatky. Teraz je z nej chodiaca roztrasená troska na invalidnom dôchodku. A nemá peniaze, ani zdravie.

Takto to ďalej nejde!

Ako sa z tohto začarovaného kruhu dostať? Jeden nemenovaný úspešný muž, ktorý si tiež prešiel tým, že vyhorel a potom sa dva roky spamätával, si po tom, ako sa dal dokopy, povedal, že už nikdy v živote nebude robiť na 100 percent, ale iba na 80. Dodržiaval to a čuduj sa svete, nič závažné sa nestalo. Všetko fungovalo ako predtým, akurát s tým rozdielom, že on nechodil domov zamračený a zničený, ale usmiaty. Po čase sa z neho stal riaditeľ firmy, ktorý svojim zamestnancom prikazuje oddychovať. Musia si dať povinne po obede kávičku či čaj a pripravil im aj izbu na krátke schrupnutie. Oddýchnutí a svieži potom s väčšou radosťou pokračujú v práci. Celkom dobrou „barličkou“ je nájsť si v práci priateľa, akúsi bútľavú vŕbu, s ktorou ten deň prežijete ľahšie a veselšie a potom už len mať šťastie na šéfa, ktorý svoj tím alebo jednotlivcov vie nabudiť a motivovať.

Typické príznaky SYNDRÓMU VYHORENIA

Vyčerpanosť, strata motivácie, frustrácia, cynizmus a negatívne emócie, zábudlivosť a chybovosť, znížený pracovný výkon, zhoršené vzťahy na pracovisku alebo s blízkymi, zanedbávanie seba samého, nespokojnosť, zdravotné problémy.

Čo vás POSTAVÍ NA NOHY

Oddych, spánok, dovolenka, hudba, sex, obľúbené činnosti, pravidelné športovanie, meditačné techniky, zdravé stravovanie, dostatok čistej vody, vitamíny, minerály...