Pečeň je veľmi dôležitým orgánom v ľudskom tele, ktorého úlohou je filtrovať krv a zneškodniť toxické látky a vedľajšie produkty metabolizmu. Týmto spôsobom chráni organizmus pred otravou z čreva. Preto ak nefunguje, ako by mala, treba ju mať pod kontrolou a sledovať zmeny nielen zvonka na tele, ale prostredníctvom odberov krvi a sonografického vyšetrenia aj zmeny na pečeni a v okolí pečene. Čo si treba všímať?

Pozorujte svoju pokožku

Ak vás svrbieva a je precitlivelá a vy netušíte prečo, je pravdepodobné, že to spôsobuje štrajkujúca pečeň. Môžu sa začať objavovať svrbľavé miesta na pokožke, ktoré sa postupne začnú rozširovať, a intenzita svrbenia bude väčšia a väčšia. Stáva sa, že keď tehotným ženám tlačí plod na pečeň, vyhádžu sa a brucho ich svrbí tak veľmi, že si ho doškriabu do krvi. Po pôrode svrbenie odznie. Alebo sa vám vyhodil ekzém, hoci ste ním predtým nikdy netrpeli? Vinníkom môže byť opäť pečeň. Ak je chorá, zvykne sa sfarbiť do žlta. Dokonca aj špičky prstov a nechty nadobudnú žltkastý odtieň.

Nazrite do záchodu

Veľa napovie aj farba vašej stolice. Ak je sivá, bledá, nebodaj krvavá, vaša pečeň nefunguje správne. Všímajte si aj farbu a pach moču. Ak je tmavý a zvláštne páchne, a ak to nie je dôsledok dehydratácie, je to varovný príznak, že treba navštíviť lekára a dať si urobiť pečeňové testy.

Neustále by ste spali?

Pretrvávajúca únava, malátnosť, pocity slabosti môžu značiť všeličo, medzi iným aj to, že vaša pečeň volá „o pomoc“. Dupľovane, ak sa k nekonečnej únave pridávajú ešte aj iné príznaky poruchy pečene. Nič neodkladajte, choďte k lekárovi a trvajte na odberoch.

Objavia sa kŕče

A nielen to: potrápi vás aj nafukovanie. Je potvrdené, že ľudia, ktorí majú problémy s pečeňou, majú sklon priberať v brušnej oblasti. Ak pozorujete kŕče, ktoré sú prípadne sprevádzané tlakom v bruchu a pocitmi nafúknutia, mali by ste spozornieť. Môže to byť opuch spôsobený nahromadením tekutiny v brušnej stene alebo cysty na pečeni. A môže to vyústiť až do problémov s dýchaním.

Zázračný PESTREC

Rastlina pestrec mariánsky je silný antioxidant a obsahuje komplex bioflavonoidov, ktoré majú spoločný názov silymarín. Nielenže detoxikuje organizmus, ale jeho konzistencia pomáha čistiť steny čriev od nánosov, ktoré sú tvorené zvyškami potravy a bránia efektívnej absorpcii živín do organizmu. Dostať ho vo forme tabliet, oleja, čaju alebo v drvenom stave.

Čo pečeni škodí a čo prospieva?

Odpovedá MUDr. Miloš Bubán, gastroenterológ, www.gastroamb.sk

Určite by sme sa mali vyhnúť alkoholu, tukom, údeninám, jedlám s umelými farbivami a konzervantmi, vyprážaným a tučným jedlám, umelým sladidlám a všeobecne cukru. Nesmieme zabúdať ani na dlhodobé užívanie liekov, ktoré takisto poškodzuje pečeň. To, čo pečeni pomôže, je: čerstvá zelenina, ale aj ovocie, orechy, kurkuma, zelený čaj. Dostatok tekutín, pravidelný pohyb a s ním spojená zdravá váha. Ostropestrec mariánsky je považovaný za veľmi prospešný pre pečeň a jeho účinky sa využívajú aj pri príprave liekov pri ochoreniach pečene.