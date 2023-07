Ilona mala vždy typický hlas – krásny, silný, melodický, hlboký… No jej zjav sa zvykol často meniť. Niekedy vyzerala lepšie, niekedy až tak nie, ale stále bola „rozpoznateľná“. TERAZ je to ale iné! Keby hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová nedala k fotke s Ilonou na facebooku popisku, že je to Ilona, tak by si to možno nikto ani neuvedomil. Iný strih vlasov, dioptrické okuliare, dlhé šaty…

Skrátka, my sme českú speváčku na prvý pohľad nespoznali. Ale myslíme si, že vyzerá super! Čo na to poviete vy? Pristane jej to viac než kedykoľvek predtým? Prekvapila však aj niečím iným. Svoje pesničky odspievala inak, než sme zvyknutí. Napríklad legendárne Torneróóó, ktoré v ušiach zneje každému dlhé roky rovnako, v Poprade zaspievala v úplne inom „šate“. Pustite si video a vypočujte si to.



Úplne INÚ ILONU a aj jej FOTKY zo súkromia si pozrite V GALÉRII.