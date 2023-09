Moja svokra bola vdova, muž jej zomrel, keď mal manžel len jedenásť rokov. Mala pár známostí, ale to až potom, ako sa manžel odsťahoval a oženil so mnou. Keď odišla do dôchodku, začala viac pociťovať samotu. Zoznámila sa s niekoľkými mužmi a randenie na „staré kolená“ ju doslova pohltilo. Keď sa však rozišla s posledným priateľom, vyhlásila, že s mužmi končí a bude si užívať kamarátky a vnúčatá. My s manželom sme mali radosť. Deti mali babičku rady, tá sa k nim správala veľmi pekne — všetko bolo v tomto smere takmer idylické.

Nasťahovali ju k sebe

Babička u nás mala bývať vždy cez týždeň a cez víkend si chodila oddýchnuť k sebe do bytu. Mali sme izbu pre hostí, takže to nebol problém. Dokonca sme ju nechali, aby si ju zariadila podľa vlastných predstáv, a my sme to zaplatili, čomu sa veľmi potešila a vyberala si všetko od koberca cez záclony až po kryty na vypínačoch. Čo ma síce prekvapilo, ale povedala som si, že je to v poriadku, pretože nám robí službu a stojí to za to. Opatrovateľka by bola drahšia a moja svokra si aspoň užije vnúčatká.

Prehnaná starostlivosť

Spočiatku bola jej starostlivosť, ktorú prejavovala nielen našim deťom, ale aj nám, príjemnou zmenou. Nemusela som všetkým chystať raňajky, ale konečne ich niekto pripravil mne. Až pokým ma nezačala sekírovať ako školáčku. Prečo mám takú krátku sukňu? Hodia sa k dvojnásobnej matke roztrhané rifle? Alebo prečo nejem viac zeleniny na obed, bravčové rezne sa mi uložia na bokoch a podobne... Manželovi ráno pchala do saka vreckovku, aby mal po ruke. Poprekladala mi všetky poličky v komore, preorganizovala riad v kuchyni, a keď mi začala robiť poriadky v bielizníku, museli sme ju zabrzdiť jemným dohovorom. Mali sme jej po dvoch mesiacoch plné zuby.

Zdroj: Shutterstock

Venovali sa viac sebe

Ale malo to aj svetlé stránky. Keď sme s mužom prišli večer unavení domov, bolo navarené, upratané a deti poslušne uložené. Odrazu sme po rokoch mali viac času na seba, čo sme veľmi uvítali. Dokonca sme si dovolili sa trocha „utrhnúť z reťaze“, ako sa hovorí, a nakúpili si pár erotických hračiek. Prišlo to kuriérom, a čo čert nechcel, svokra nám balík preberala. Keď mi ho popoludní podávala, bola veľmi zvedavá, čo mi prišlo. Nenapadlo mi nič lepšie, ako povedať, že sú to dekorácie do interiéru. Potešila sa a chcela, aby som jej ich ukázala. Bola som červená ako paprika a vyhovorila sa, že som unavená, že zajtra. Na druhý deň som počas obednej pauzy vbehla do obchodu a kúpila dve vázy, rámiky na obraz a sošky, ktoré som večer venovala svokre. Tá sa potešila a ja som si vydýchla, že naša veľmi zvedavá babička dá konečne pokoj.

Zdroj: shutterstock

Trápne situácie ma dostali

To som však ešte netušila, že svokre to nedá spávať, prečo bolo v takej veľkej krabici tak málo vecí. Priklincovala ma tým k stoličke hneď na druhé ráno počas pitia kávy, no nedala som sa, mykla som plecom a zanietene čítala správy v mobile. Manžel sa na tom zabával, ako ma tie jej otázky dostávajú do rozpakov. Vraj som ako školáčka. Na druhý deň prišiel ďalší balíček, ktorý opäť preberala svokra, ale ten otvorila. Bola v ňom sexi uniforma školáčky. Čakala nás s ňou doma, myslela si, že je pre dcéru, keď bude väčšia. Manžel mal z toho náramnú radosť, potajme sa na mňa uškŕňal, kým ja som sa potila a červenala. Večer sme, samozrejme, uniformu otestovali. A tak manželovi napadlo kúpiť ešte pár vecičiek, pretože to náš sexuálny život veľmi obohatilo a zlepšilo. Dali sme si ale „nákup“ poslať už radšej do práce. Objednali sme si nové putá, kostým upratovačky a ďalšie hračky pre dospelých.

Bez zaklopania

Život išiel ďalej a k svokriným manierom sa pridali čoraz častejšie vpády do našej spálne bez zaklopania. Raz nás pristihla in flagranti práve vtedy, keď som mala na sebe kostým školáčky. Zhrozenie na jej tvári, keď pochopila, čo to mám na sebe, sa nedá opísať slovami. Na druhý deň jej manžel „vyčistil žalúdok“ a dal školenie, že nie sme my u nej, ale ona u nás, a musí rešpektovať naše súkromie. Chvíľu sme sa obchádzali bez slov, bolo to nepríjemné a zároveň komické. No na deň, keď som prišla domov a večer zistila, že jedna vec z našej tajnej erotickej skrýše chýba, nezabudnem. S mužom sme nevedeli, čo si máme myslieť. Museli sme si posadiť babičku a vážne sa s ňou porozprávať, ale ja som sa tohto rozhovoru odmietla zúčastniť. Všetko poprela a strašne sa urazila.

Zdroj: Shutterstock

Objavila sa sama

O pár dní sme „tú vec“ našli tam, kde aj predtým bola. V ten istý deň nám svokra oznámila, že už to s deťmi nezvláda, potrebuje sa venovať sebe a dohodla si už aj rande, pretože ide opäť hľadať lásku. A tak platíme deťom opatrovateľku, kým nastúpia do škôlky, čo je nákladnejšie, ako mať doma svokru, ale zase pocit súkromia, ktorý máme, je na nezaplatenie.