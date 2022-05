Antonia Graham sa stala minulý rok v apríli virálnou senzáciou na sociálnej sieti tiktok, kde pridávala videá svojej obéznej postavy, ktoré sa sledovateľom začali nesmierne páčiť a tak sa chopila šance a začala si tým zarábať. Neskôr zistila, že najväčší úspech majú videá kde konzumuje fastfood a nezdravé jedlá, preto sa začala tomu venovať naplno a teraz zarába niekoľko tisíc eur mesačne za to, že sa na videu napcháva obrovskými porciami jedla. “Až do minulého roka som veľmi bojovala so svojou váhou, bola som na diétach s jojo efektom a dokonca som držala päťdňový vodný pôst v nádeji, že schudnem. Samozrejme, že sa mi to nepodarilo,” zdôverila sa Antonia.

Jej videá mali neskutočné vzhliadnutia, niekoľko miliónov ľudí ju teraz prosí, aby na videách jedla čoraz viac jedla. Ako informuje Život, sama priznala, že toto je jej náplň práce a teda, natáča sa ako jedáva jedlo z rýchlych občerstvení a zvyčajne toľko, čo by bohato stačilo na zasýtenie celej rodiny. “Hoci je to práca snov, neodporúčala by som ju nikomu, kto by ju robil len pre peniaze. Je tu obrovská komunita fetišistov, ktorí dokážu rozpoznať falošného človeka na míle ďaleko," upozorňuje Antonia, ktorá si uvedomuje obrovskú záťaž, ktorej vystavuje svoje telo.

FOTOGRAFIE JEJ POSTAVY NÁJDETE V GALÉRII