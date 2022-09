Láske jednoducho nerozkážeš. No v tomto prípade…Meirivone Rocha Moares lásku svojho života, ako ona sama tvrdí, “stretla” krátko po tom, čo sa mame sťažovala na to, že nemá po svojom boku žiadneho partnera, s ktorým by mohla zdieľať životné radosti a starosti. Neuveríte, ale práve jej mama jej ušila, teraz už, jej manžela Marcela, do ktorého sa Meirivone bezhlavo zamilovala…

Priznala, že to bola jednoducho láska na prvý pohľad. Dvojica žije veľmi búrlivý sexuálny život a ako hovorí Meirivone, chcú mať spolu aj deti. “Je to muž, ktorého som vo svojom živote vždy chcela. Manželský život je s ním úžasný. Neháda sa so mnou, iba ma počúva, rozumie mi. Je najmä verný, čo sa už tak často nevidí. Všetky ženy mi ho proste závidia,” povedala pre Need To Know. Prezradila aj detaily ich sexuálneho života a…Tomu skutočne, ale, že skutočne, neuveríte.

PREČÍTAJTE SI PODROBNOSTI SEXUÁLNEHO ŽIVOTA MEIRIVONE ROCHA MOARES A LÁTKOVEJ BÁBKY V GALÉRII