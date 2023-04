TO je šikovná žena! Evka vyrába prekrásne VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE! Pozrite, čo všetko vyrobila!

Tvorba jej dnes ide ľavou zadnou a jej veľkonočné dekorácie sú v blízkom okolí naozaj vychýrené. Ako prvé začala vyrábať pletené košíky. „Táto technika sa volá papierové pletenie. Pletie sa z papiera, osobne pletiem len z čistých zošitov A4. Najskôr sa papier nastrihá približne na desaťcentimetrové pásiky a zvinie sa do dutých kotúčov, ktoré vyzerajú ako slamka. Potom sa nafarbí na požadovanú farbu a nastáva najkrajšia časť – pletenie. Pletiem košík, kôš, zásobník na toaletný papier, koše na bielizeň. Najviac ma charakterizuje pletenie zásobníkov na toaletný papier. Po upletení každý výrobok lakujem a ošetrujem, aby bol tvrdý, pevný a odolný, napríklad aj proti pare v kúpeľni. Na záver nasleduje už len zdobenie.“

Zdroj: archív Evy Meszárošovej

Relax i psychohygiena

Popri pletení košíkov Eva skúsila inú tvorbu. „Len tak nečinne neobsedím, baví ma všetko kreatívne a všetko chcem vyskúšať,“ dodáva, že okrem štrikovania, vyšívania a háčkovania, ktoré ju bavili v detstve, no po rokoch im neprišla na chuť, ju baví všetko tvorivé. Štvornásobná mama má veľmi rada rôzne bytové dekorácie a vyzdobený interiér. Hlavne kvôli tomu začala vyrábať sezónne dekorácie. Okrem toho, že ju to veľmi baví a je to pre ňu relax či potrebná psychohygiena, výhodou je, že si vyrobí dekorácie podľa svojich predstáv a farebných požiadaviek. „Vyrábam rôzne vence, ikebany, veľkonočné ozdoby, vianočné gule. Postupom času som sa pustila do ruží zo stúh, výroby mydiel, dekoračných tabuľ, robím dekupáž i drobné šité dekorácie. Je toho veľa, čo ma baví, a ešte oveľa viac, čo by som sa chcela naučiť,“ vysvetľuje.

Modrá je najobľúbenejšia

Na Veľkú noc vyrába Evka najmä vence, ikebany, dekoračné tabuľky a vajíčka. „Môjmu okoliu sa najviac páčia vajíčka, ktoré vyrábam kombinovanou technikou. Sú obojstranne zdobené obrázkom, 3D ornamentom, mašličkou a patinou. Z farieb u mňa na Veľkú noc prevláda žltá, ale krásne ukáže aj krémová, rôzne odtiene hnedej a u mňa aj trošku netradičná farba na jar –modrá, ktorá je moja najobľúbenejšia.“ Zároveň objasňuje, že čo sa týka akejkoľvek tvorby, je samouk. „Moje začiatky boli plné pokusov a omylov, postupne som sa naučila, čo a ako, čoho sa vyvarovať a čo, naopak, vyzdvihnúť do popredia. Aj po rokoch občas nastane situácia, že sa mi nedarí alebo niečo pokazím, ale vždy sa pri tom naučím niečo nové a to je na tom to pekné.“

Prijala by i kritiku

Zároveň vysvetľuje, že je otvorená akejkoľvek spätnej väzbe a je za ňu vďačná. „Nielen tá pozitívna kritika posúva vpred. Úprimne však poviem, že si žiadnu negatívnu nepamätám,“ smeje sa Evka, ktorú môžete nájsť na Facebooku ako Hand­made by Eva, a dodáva, že konštruktívna negatívna kritika totiž ukazuje veci a chyby, ktoré sami nevidíme, a môže nás posunúť vpred a naučiť niečo nové. Najviac ju v tejto záľube podporuje rodina. „Teší ich, že robím radosť iným a veľa svojich prác posúvam ďalej alebo darujem. Sú tolerantní k môjmu občasnému tvorivému neporiadku a berú v pohode, že na veľkom sušiaku, ktorý zavadzia v obývačke, suším vajíčka, gule a tabuľky,“ vraví s úsmevom.

Rastie jej konkurencia

Keďže nemá rada, keď deti nečinne sedia pred televízorom alebo počítačom, snaží sa im zmysluplne vypĺňať čas. Jej najmladšia dcéra, čoskoro pätnásťročná Evka rada tvorí a kreslí. „Už odmalička sa vždy, keď som niečo tvorila, zaujímala o to, ako to robím, a chcela všetko vyskúšať. Ako mamu ma veľmi teší, že ju to baví a ide jej to. Prvý košík uplietla ako osemročná a v jedenástich vyrobila svoj prvý veniec. Vychovávam si konkurenciu,“ smeje sa hrdá mama na záver.

Evka - Šikovný samouk

Rada pečie a varí.

Jej záľubou sú prechádzky a čítanie.

Charakterizujú ju ručné práce.