Ida: Vždy budem na prvom mieste

Bola som mladá, keď som si brala Vila, a moja svokra nebola príjemná žena. Bývala som u nich, preto som sa musela prispôsobiť. Môj muž bol slaboch a svojej matke nikdy neprotirečil, ale to som zistila, až keď som sa vydala. Nikdy nezabudnem, keď mi raz počas hádky povedala: „Vždy budem na prvom mieste, to si zapamätaj!“ Vedela som, že to bude začiatok konca, a mala som pravdu… Nakoniec sme sa rozviedli.

Nedala nám dýchať a prispela k nášmu rozvodu. Zdroj: Shutterstock

Andrea: Kto vybral také meno?

Keď sa narodil môj syn Eliáš, prvé, čo povedala moja svokra, bolo: „Kto vybral také hlúpe meno?“ Teraz sa na tom vždy pobavíme. A nikto si nevie predstaviť, že by sa mal volať inak.

Viktória: Tak ti treba, keď nepýtaš!

Veta? Asi táto: „Tak ti treba, keď si nepýtaš.“ Išlo o peniaze. A to by bolo pod moju úroveň.

Barbora: Nehovorte to mamičke!

Najhoršia veta nebola určená mne, ale mojim deťom. Nemala ma rada, ale neodvážila by sa povedať mi to do očí, tak využívala na to deti. Radšej nebudem reprodukovať celú situáciu, ale záver bol: „Nehovorte to mamičke!“ Áno, nemala som to počuť, ale stalo sa… Odvtedy u mňa skončila.

Aj moje deti navádzala proti mne. Zdroj: Shutterstock

Monika: Horšiu domácnosť som nevidela!

Keď svokra prišla na návštevu do nášho novozariadeného bytu, bola som pripravená, že nebude spievať ódy. Nemala to v povahe, ale keď vošla do kuchyne, prezrela skrinky a zásuvky a povedala: „Horšie zariadenú domácnosť som nevidela…“ Nepáčilo sa jej, ako som si to poukladala.

Anna: Vždy kritizovala, ako varím

Vždy kritizovala, ako zle varím. Zdroj: Shutterstock

Nebola to jedna veta, ale vždy, keď som varila, hovorila mi, ako čo mám urobiť a ako to zle robím. Či polievku, či mäso, vždy som musela dochutiť podľa nej, lebo inak by nezjedla. Ale už to je našťastie za mnou. (Smiech.) Už spolu nežijeme.

Angelika: Bolo to ako z filmu

Bola to klasika ako z filmu. Povedala mi, že som pod ich úroveň. No časom si ma obľúbila a zmenila názor. Dnes si dokonca veľmi dobre rozumieme.