Prežila detstvo u tety so sesternicami, s kamarátkami na ulici. Tam stretla partiu, ku ktorej sa pridala. Bol to mládežnícky gang, kde fičali alkohol aj drogy. Renáta si tak kompenzovala nedostatok lásky. Prijatie partie bol pre ňu hotový zázrak.

Predali ju

Vo veku 15 rokov si začala románik so starším mužom. Bol to pasák a prinútil ju pracovať v bordeli. Bola mladá, nevinná a hlúpa. Nevedela sa brániť. Ale aj tak prežívala peklo. Preto sa posťažovala rodičom, no to, čo jej povedali, nečakala. Vraj nech zostane, lebo oni ju živiť nebudú.

Nezáležalo im na nej

„Mama dokonca odo mňa brala peniaze, ktoré som zarobila. Tvrdila, že som povinná dať im ich, kým bývam pod ich strechou. To, že sa predávam, im vôbec nevadilo. Nakoniec som sa pokúsila o samovraždu, a keď to nevyšlo, utiekla som z domu.

Podarí sa jej to prekonať?

V 18 rokoch som odišla do zahraničia. Skončila som v Nemecku a vydala som sa. Dnes sa snažím na všetko zabudnúť, čo mi rodičia spôsobili,“ vyznáva mladá žena, ktorá pravidelne navštevuje psychoterapeuta. Ale neviem, či sa mi to podarí. Mám nočné mory a úzkosti a nechcem deti, lebo sa bojím byť matkou. Samozrejme, to môjmu manželovi vadí, aj keď niečo málo o mojej minulosti vie, nemôžem mu povedať celú pravdu.