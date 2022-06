Rudo nebol mojou láskou na prvý pohľad a zo začiatku som dokonca neverila, že by som sa do takéhoto človeka mohla vôbec zamilovať, práve on bol však človekom, do ktorého som sa pomaly zamilovávala každý deň. Nielenže mi znášal modré z neba, ale zároveň bol mimoriadne schopný a efektívny či už ako partner, alebo milenec v spálni. Naše mesačné randenie tak zrazu precitlo v lásku a ja som si nevedela predstaviť, že by mal po mojom boku skončiť iný muž.

Na Ruda som myslela vo dne v noci, dokonca ani po dvoch rokoch vzťahu ma neunavovalo vyzerať čo najlepšie v jeho prítomnosti a pri každej našej spoločnej večeri som sa chvela ako bláznivá pubertiačka. Keď si predo mňa pokľakol a požiadal ma o ruku, neváhala som. Do roka bola malá, rodinná svadba a všetko mi naďalej pripadalo idylicky.

O zlyhaní manžela zistila úplnou náhodou. Zdroj: Profimedia

Na ten deň, keď som zistila, že niečo nie je v poriadku, si pamätám presne. Bol štvrtok večer a my sme s Rudom sedeli pred televízorom a sledovali romantický film, kde sa hlavná hrdinka stala milenkou. Samozrejme, manželka jej priateľa sa to dozvedela a psychicky sa z toho zrútila. Film však ukazoval záber na nový, šťastný pár, ktorý sa mohol konečne milovať bez zábran. Predtým, než som stihla niečo poznamenať, ma zastavil môj manžel.

„Zbytočne to prežíva. To sa môže stať hocikomu, nechápem prečo robí tá žena také scény... keby ho možno nechala spávať s inou, tak by od nej neodišiel,'' povedal nahlas Rudo a ja som onemela. V žalúdku sa mi ozval pocit, ktorý som dovtedy nepoznala - obrovský stres a strach zároveň. Moja ženská domýšľavosť sa zapla a fungovala na plné obrátky. Chce mi tým povedať, že toto je normálne? Čo pre neho manželstvo vlastne znamená? Možno si aj on nájde milenku... tieto nepríjemné pocity ma sužovali ešte niekoľko dní. Keď som sa s tým zverejnila blízkej kolegyni, povedala, že si zbytočne domýšľam. To som si myslela aj ja, až do momentu, kým som nevidela zvláštnu správu na facebooku.

Adriana sa rozhodla manžela so svojimi zisteniami nekonfrontovať. Zdroj: Profimedia

Rudo práve varil večeru, keď mu v obývačke pípol mobil a na displeji mu zasvietilo upozornenie z facebooku so znením správy. „Dopriala by som si ešte jedno kolo po včerajšku. Teraz však navrhujem, že čokoládu z teba zlížem ja,'' písalo mu neznáme meno a ja som sa okamžite zrútila. Vyšla som z bytu s tým, že sa potrebujem prejsť. Celú prechádzku som preplakla a rozmýšľala, čo robiť. Ruda milujem, plánujeme spolu rodinu a dieťa, myslela som si, že takéhoto muža by som hneď opustila, no nedokážem to.

Po tom, ako som prišla domov, som Rudovi povedala, že jednoducho nemám náladu a cítim sa zle. Hneď ma objímal, bozkával, utešoval a ja som pochopila, že skutočne miluje mňa. Jednoducho, tak, ako to vtedy pri filme naznačil - potrebuje si užívať. Uvidíme však, kedy sa zbavím strachu z pípnutia každej novej správy v telefóne.