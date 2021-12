Ak si vopred dáte limitya nastavíte si hlavu, že všetci členovia rodiny nemusia mať luxusné darčeky, možno budú aj tie najkrajšie vôbec. Limity si stanovíte tak, že si vytvoríte rozpočet svojich príjmov na december plus úspory, ak máte,a ako sme už o tom písali, urobíte si zoznam, čo všetko musíte kúpiť – teda jedlo, stromčeka podobne. Darčeky budúv tomto prípade až na konci. Keďže na ne použijete zostatok, ten rozdeľte medzi členov rodiny a je to! Ak si myslíte, že niekto bude sklamaný, tak máte čas pripraviť ho a nahradiť darček napríklad väčšou pozornosťou a časom, ktorý mu venujete.

Pripravenosť nadovšetko

A nejde o tú finančnú ani materiálnu, ale hlavne psychickú. To je druhý bod, nastavenie hlavy. Ak vopred viete, že sa nestane zázrak a vy nevyhráte milión, aby ste každému zabezpečili super Vianoce, tak jednoducho pracujte s tým, čo máte. Čím skôr prijmete realitu takú, aká je, tým lepšie pre vás. Pretože vtedy konečne budete môcť uvoľniť tlak na seba a vypustiťz hlavy pocity viny, že ste zlyhali alebo že vás nedostatok robí menejcennými. Vtedy môžete pracovať s verziou, že si urobíte Vianoce po svojom aj bez peňazí. V hlave sa vytvorí priestor, čo môžete pripraviť svo­jim blízkym a nebude vás to nič stáť. Nakoniec to môžu byť tie najkrajšie Vianoce! Dôkazom sú aj tieto čitateľské príbehy.

Monika (36) z Nitry: Tomáš sa zbalil a rozišiel sa so mnou

Mali to byť prvé Vianoce s mojím milovaným, s ktorým sme sa chceli na jar brať. Ale… Rok dozadu som si našla novú prácu realitnej maklérky a bolo to konečne to, v čom som bola dobrá. Rýchlo som napredovala a budovala si kariéru. Na všetkých firemných teambuildingoch som bola pečená-varená, takže ani ten vianočný som nevynechala. Boli sme na chate a pilo sa, ako to už býva. No prehnala som to a s jedným kolegom som skončila na izbe. Áno, podviedla som svoju lásku a budem si to vyčítať do konca života.

Rozchod a prekvapenie

Chcela som to utajiť, veď si nepokazím budúcnosť pre jedno pošmyknutie, ktoré nič neznamenalo. Lenže mám kolegov, ktorí poznajú aj môjho priateľa, a jednoducho mu to povedali. Musela som vyjsť s pravdou von a Tomáš sa zbalil a rozišiel sa so mnou. Moje Vianoce aj svadba na jar boli preč! Bola som nešťastná ako nikdy predtým. Rodičia ma vytiahli na Štedrý deň k sebe, aby som nebola sama, ale ledva som zjedla trochu šalátu a ryby. Smutne som sa po večeri vliekla do bytu, lebo som nechcela kaziť náladu rodičom. A keď som otvorila, stromček bol rozsvietený – určite som ho zhasla –, ako je to možné? A pod ním bola prepravka na zvieratá previazaná mašľou. Rýchlo som ju otvorila a do náručia mi skočil psík. Nikdy som sa viac nepotešila darčeku.

Prišlo zmierenie

Hneď som volala priateľovi, vedela som, že nikto iný ho tu nemohol nechať. Dvihol mi a s hrčou v hrdle a so slzami v očiach som mu ďakovala. Áno, prišiel a nakoniec som naozaj mala najkrajšie Vianoce. Zmierenie býva najsladšie, hlavne keď toho druhého milujete. Dnes na prvé Vianoce spomíname s úsmevom, ale už ako manželia aj spolu s prvým synom a naším psom Budym.

Majka (31) z Popradu: Uplietla som rukavice

Pred rokom som sa ocitla bez práce a nevedela som si nijako našetriť. Moja prevádzka bola zatvorená a ja som bola začínajúca podnikateľka. To málo, čo som mala ušetrené, som minula na bežný život ešte pred Vianocami. Bývala som sama v podnájme a Vianoce som chcela tráviť s rodičmi, ale nechcela som prísť s prázdnymi rukami.

Nedarilo sa mi

Najprv som sa ľutovala, ako som dopadla, že sa vrátim domov s hanbou, ako sa mi nedarí, nepodarilo sa mi preraziť ani uživiť. Trpela som tým a uvažovala, že domov ani neprídem, aby som nemusela čeliť otázkam a nič vysvetľovať. Bola to od začiatku hlú­posť, lebo som nebola na mizine vlastnou vinou a naši to chápali, milovali ma a ni­kdy by ma neodsudzovali, ale predsa som sa tak cítila. V tom zúfalstve som si vymyslela darčeky pre celú rodinu.

UPLIETLA SOM RUKAVICE Zdroj: Shutterstock

Využila som záľuby

Doma som mala staré vlnené svetre, ktoré som nenosila, a keďže som kedysi rada štrikovala, rozpárala som ich, našla som si návod na internete a pustila sa do toho. Všetkým som uštrikovala krásne rukavice. A k tomu som pridala obrázky, ktoré som sama namaľovala, a verte či nie, boli to najkrajšie darčeky, ktoré potešili oveľa viac, ako keby som ich kupovala. Všetci boli dojatí a mňa hrialo pri srdci, že som to nevzdala a odvážila sa prísť domov.

Rita (26) z Košíc: Uviazla som v zahraničí

Šla som za prácou do Ameriky. Bolo to v čase, keď sa na nás zrútila pandémia, a hoci som sa chystala na Vianoce späť domov, zrazu som musela zostať v Amerike. Známi, ktorí ma prichýlili, kým si nájdem prácu a bývanie, boli Židia a Vianoce neslávili. Odchádzali preč do tepla a mňa nechali doma, nech sa postarám o dom.

Sama doma

Nebolo mi všetko jedno, lebo zostať sama v cudzom meste, v New Yorku, kde nemám žiadnych kamarátov, znelo poriadne depresívne. Tak som si kúpila malý stromček a objednala malý darček, nech sa aspoň trochu poteším. Kuriér, ktorý mi darček doniesol, bol oblečený ako Santa. Vraví mi: „Myslel som si, že nikto nie je doma, lebo všade je tma,“ povedal milo. A ja dôverčivo, hoci to nebolo rozumné, že som sama doma.

UVIAZLA SOM V ZAHRANIČÍ Zdroj: shutterstock

Iba môj Santa

Chalan sa so mnou pustil do reči a nakoniec ma pozval k nim domov. Bolo to odvážne, ale pôsobil tak milo, že som neváhala a šla. Nechcela som byť na Štedrý deň sama. Bolo to veľmi príjemné. Večer ma môj osobný Santa vzal na prehliadku po New Yorku a o pár mesiacov sa stal mojím priateľom. Vianoce, ktoré vyzerali, že budú najhoršie v živote, sa zmenili na dar z nebies.

Netradičné darčeky

❉ Niečo pod zub: Môžete vyskúšať jedlé darčeky, niekoľko tipov máme aj na strane 26. Ak viete piecť, môžete štýlovo zabaliť koláčiky. Povedzme si priamo, tie často potešia viac ako čokoľvek iné.

❉ Niečo pre krásu: Skúste vyrobiť mydielko, vlastný voňavý olej či krém. Nájdite si návody na internete a uvidíte, že to vôbec nie je ťažké. A rovno urobte aj zopár drobností navyše, máte originálne darčeky pre každého.

Netradičné darčeky Zdroj: shutterstock

❉ Niečo dekoratívne: Ak ste zručná a spomeniete si, čo všetko predávajú na vianočných trhoch, ktoré zrušili, pochopíte, že si to dokážete vyrobiť aj sama. Napríklad také sviečky, rôzne dekoratívne predmety ako anjeliky zo slamy či z iných materiálov. Internet je toho plný, tak si nájdite niečo, čo zvládnete, a smelo do toho. Zvládnete to.

❉ Niečo zrecyklované: Prezrite všetky kúty v dome a určite nájdete zabudnuté oblečenie, predmety, knihy, kuchynské náčinie, ktoré ste nikdy nepoužili. Teraz je čas poslať ich ďalej. Načo to bude stáť u vás, keď to môže potešiť niekoho ďalšieho?

❉ Niečo pre zábavu: Zážitkové poukazy sú čoraz obľúbenejšie. Aj keď sa väčšina kurzov presunula do online sveta, aj tak sa dá kúpiť kurz tanca, varenia či pre mužov kurz lezenia, strieľania. Alebo stavte na spoločenské hry. Tie vždy zabavia.

Na Facebooku ste prezradili

Vysnívaný darček pod stromčekom

A na záver sme dali voľnosť fantázii a vyzvali sme vás, aby ste si predstavili, že máte neobmedzený príjem. Čo by ste si dopriali pod stromček? A k tejto výzve sme sa pridali aj my z redakcie.

VYSNÍVANÝ DARČEK POD STROMČEKOM. Zdroj: shutterstock

Lucka Urminská: Kúpila by som pre útulky toooľko krmiva, aby psíky mali tie najkrajšie Vianoce s plným bruškom, a plno hračiek, diek a všetko, čo im treba.

Lucia Žinčíková: Chcela by som pre syna novú detskú izbu a pre seba nový gauč do obývačky.

Miša Dzurová: Vzala by som celú rodinu niekam do Švajčiarska na chatu, kde je kopa snehu. Manžel, ja, deti, moje sestry, jeho súrodenci, mama, moja svokra, svokor, všetci by sme išli a užili si to.

Monika Perecová: Odišla by som s rodinou do teplej krajiny.

Janka Svetlá: Napíšem pravdu, viem, že tie peniaze nemám ani nebudem mať, sny sú snami, otázky otázkami. Keby som mala tie peniaze, dám ich deťom, vnúčatám. Ja už to nejako zvládnem, mám skvelú prácu, priateľov, rodinu, čo viac si priať, ale ak by sa dalo, zaplatila by som, aby už odišiel kovid, nech sme spolu.

Zuzana Possova Hrda: Nič by som pre seba nechcela. Len by som sa snažila pomôcť svojmu ocinovi, aby sa vyliečil. Dala by som všetky peniaze a prostriedky, ktoré sú dostupné.

Dominika Kravcová Butkovičová: Stačil by mi krásny rozprávkový stromček s výškou 2,5 metra. Kopa darčekov pod ním, hračky pre syna, pre mňa oblečenie a doplnky do domácnosti, pre muža knihy, lietadlá, oblečenie, niečo pre rodičov, sestry, neterku i brata so švagrinou...

Darina Minariková: Malý domček niekde na juhu pri mori a každý rok by som tam na konci októbra vypadla a vrátila sa až na jar. Predpokladám, že by mi zostala ešte kopa peňazí, tak by som dala postaviť domov pre seniorov, kde by mohli dožiť ako ľudia a nestálo byto 1 000 eur mesačne.

Ako t ovidíme v redakcií

Soňa Sedláčková, redaktorka

Neobmedzené finančné možnosti? Určite by som si nevybrala hmotný darček, ale cestu okolo sveta, dovolenku na Bali, prípadne by som vycestovala na sever, aby som videla Auroru borealis, čo je môj veľký sen. Ale teda, ak to musí byť niečo hmotné, asi by som si dopriala jachtu, ktorou by som potom cestovala. Môj snúbenec je rybár, takže si viem predstaviť, ako sa plavíme a chytáme ryby. (Smiech). Ak „šplhám“ privysoko, tak potom úplne prvé vydanie Harryho Pottera v origináli s podpisom autorky alebo nejakú vzácnu zbierku kníh.

Veronika Maťová, webová editorka

Ak by som mala neobmedzené finančné zdroje, tak by som si asi kúpila dom na pláži a chodila by som tam relaxovať s rodinou a priateľmi, aj keď to sa asi pod vianočný stromček nezmestí. (Smiech.)

Petra Mitringová, redaktorka

Ak by som mala neobmedzené finančné možnosti, tak by to bol rozhodne domček s veľkými oknami s výhľadom na stredne veľkú záhradu so záhradným domčekom a na neďaleký lesík. Po dvore by sa preháňali moje deti a psík, možno aj dáka mačička by sa pritrafila. A ja by som ich pozorovala v teple domova s horiacim ohňom v kozube za chrbtom a so šálkou kávy alebo kakaa, pričom v rúre by sa piekla naša obľúbená bábovka. Taký klasický sen petržalského panelákového dieťaťa. (Smiech.)

Martina Ďumbalová, redaktorka

Asi by som si dopriala rodinný výlet do Ameriky. Ja, sestra aj brat sme mali možnosť USA vidieť, naši rodičia nie. Ešte keď som bola dieťa, zamietli im víza a mama veľmi túži navštíviť miesta, kde boli jej tri deti. Dopriala by som im výlet po Amerike.

Beata Suchá, editorka

Ak by som mala neobmedzený rozpočet, vybrala by som sa na cestu okolo sveta. Premýšľala by som nad tým, s kým pôjdem, aby bola zábava, dobrodružstvo aj pohoda. Dotyčný by mal byť skúsený cestovateľ, lebo samej by sa mi trasu nechcelo plánovať. Určite by sme sa plavili po Níle, behali po Čínskom múre a dotkli sa Múru nárekov, navštívili chrámy východných náboženstiev, rozkvitnuté Kjotó, bambusové lesy aj tajomné miesta indiánskych kultúr v Latinskej Amerike.