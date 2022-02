Kým ja som sa doma starala o bábätko a domácnosť, on si našiel milenku. Prezradil ho vianočný darček.

Zamilovali sme sa do seba na univerzite. Vo štvrtom ročníku som nečakane otehotnela. Bývalo mi veľmi zle, a tak som sa štúdia musela vzdať. Myslela som si, že sa k učebniciam neskôr vrátim.

Keď mala dcérka rok, začala som študovať externe. Takto som sa stíhala venovať dieťaťu aj svojmu snu stať sa manažérkou. Počas upratovania, varenia a vymieňania plienok som sa učila na skúšky. Manžel chodil do práce, živil nás a robil, čo mohol. Veľmi veľa pracoval, teda aspoň mne to tak tvrdil. Nemala som dôvod pochybovať. Bola som zaľúbená a dúfala som, že nám to spolu vydrží.

Nikdy mi nedal najavo, že je s naším životom nespokojný. Minulý rok na Vianoce ma prekvapil krásnymi šatami. Hoci neodhadol môj štýl, páčili sa mi. Problém bol len v tom, že... Pokračovanie na ďalšej strane.