Viktória: Toto muži nepochopia

Keď umyjem kúpeľňu a on sa ide holiť...

Dominika: Ach, tá nevšímavosť

Keď vidí, že upratujem, nezastavím sa pol dňa ako taká raketa a on má vyložené nohy na gauči a oddychuje… Akože top!

Andrea: Vždy niečo hľadá

Keď hľadá okuliare, kľúče alebo peňaženku… Nikdy nevie, na ktoré miesto ich položil.

Ivka: Nepreháňaj!

No mňa partner vytáča tým, keď mu hovorím niečo dôležité a on mi na to odpovie: „Ivanka, zdá sa mi, že zase zveličuješ“ alebo „Nepreháňaj...“ Alebo keď dám prať a vtom vytiahne veci a povie: „Ešte toto mi oper...“

Každú ženu vytáča, keď ju muž nepočúva. Zdroj: Shutterstock

Zuzana: Čo si hovorila?

Keď mu pol hodiny o niečom rozprávam a on sa ma spýta na to isté o pol hodiny neskôr. V tom horšom prípade mi povie: „Čo si hovorila? Nepočúval som ťa.“ A ešte ma ide rozdrapiť, keď umyjem podlahu a vojde mi obutý dovnútra, lebo si zabudol kľúče. A povie mi s úsmevom na tvári, že je to moje hobby...

Veronika: Zbytočné komentáre

Môj muž má taký zvyk hovoriť veci, ktoré sú samozrejmé. Ani to neviem opísať, ale sú to proste také zbytočné komentáre k veciam, ktoré vidíte a nepotrebujete ich počuť… Alebo sa správa ako päťročný chlapec.

To, že je pre televízorom, by sa možno dalo zniesť, ale že nechá po sebe neporiadok, to fakt nie. Zdroj: Shutterstock

Lucia: Jedlo pred televízorom

Keď si donesie večeru pred televízor a nechá tam taký bordel, samé omrvinky, fľaky a po zemi ryža, no katastrofa. Ani tanier neodnesie.

Věra: Stále mi radí

Keď mi neustále radí... Vyhrážam sa mu, že ho dám do domova dôchodcov.

Stanislava: Aké sú to pazvuky

Vadilo mi, keď si kedysi obhrýzal nechty a vydával pri tom pazvuky a keď si vyťahoval šušne a potajomky dával do úst s tým, že to nevidím...