Tommy Kotty a jeho partnerka rozdúchali diskusiu násilia na ženách. Tommy sa priznal k tomu, čo hovorila jeho priateľka Ráchel. Pravda, nemal veľmi na výber. Ráchel zverejnila fotky s modrinami a podliatinami a rozbitý byt. Tommy sa rozhodol nastúpiť na liečenie. Tvrdil, že za to môže alkohol.

Tomy s Ráchel, keď to v ich vzťahu vyzeralo ako v rozprávke Zdroj: Instagram @rachellkka

Ráchel tvrdila, že už nechce, aby nejaká ďalšia žena zažila to, čo ona. Tvrdí, že nebola jediná a jej slová potvrdila ďalšia bývalá priateľka. Lujza Kalčoková nahrala na Instagram emotívne video, kde hovorí aj o tom, že Tommy násilie páchal vedome. A zvaliť to na alkohol sa nedá...

Bývalá misska Lujza Kalčoková šokovala verejným priznaním! Zdroj: Instagram @lujza.kalcok

Rovnako kedysi dopadla slávna Angelina Jolie. S Bradom Pittom vyzerali ako pár snov. Obaja úspešní a krásní - vychovávali spolu vlastné aj adoptované deti a všetko vyzeralo ideálne, kým neoznámili rozvod. Ako to už býva, obaja museli mlčať o podrobnostiach, ale aj tak po verejnosť vyšli správy, že Brad Pitt fyzicky aj psychicky týral ju aj ich dve deti. A rovnako mal problém s alkoholom.

Čo hovoríte vy? Dá sa ospravedlniť násilie alkoholom?

Lýdia si myslí, že alkohol môže spúšťať agresiu a vtedy je človek ako zmyslov zbavený. Zdroj: Shutterstock

Lýdia (36), študentka: „Ospravedlňoval sa nám, vraj si nič nepamätá“

Asi mám málo rokov a skúseností na to, aby som dokázala odpovedať, napriek tomu mám jeden zážitok. Boli sme partia na chate a bol tam aj frajer mojej spolubývajúcej, ktorého sme predtým nepoznali. A práve on sa opil do nemoty a v určitú chvíľu mu preplo. Začal nadávať nám aj jej, rozbíjať poháre o stenu a vykrikovať v hneve veci, ktoré si neskôr vôbec nepamätal. Vlastne nič z toho si nepamätal. Bolo vidno, že je v „rauši“, inom svete, nevnímal žiadne upokojujúce slová a jednoducho sme sa mu museli spratať z cesty, aby nedošlo k bitke. Moja spolubývajúca sa ho snažila upokojiť, cítila sa pred nami trápne, ale odhodil ju tak prudko, že sme ju radšej odtiahli. Na druhý deň to bol iný človek, ospravedlňoval sa nám a vraj si nič nepamätá. Rovnako to potvrdila aj jeho frajerka, že alkohol mu takto zatemňuje myseľ. Takže, áno, alkohol asi môže veľmi zmeniť človeka, ale na jeho mieste by som radšej nepila.

Marta si myslí, že za alkohol sa schovať naozaj nedá. Zdroj: Shutterstock

Marta (55), úradníčka: „Majú sa vyhýbať veciam, ktoré to spúšťajú“

Alkohol nemôže nič ospravedlniť, skôr naopak. Priťažiť. Alkohol podľa mňa len znásobuje to, čo v nás je. Ak je niekto vnútri agresívny, alkoholom to len odomkne ako kľúčom, stratí ovládanie a pustí démonov von. Ak niekto vie, že alkohol na neho takto účinkuje, mal by sa mu vyhýbať. Ak niekto vie, že jeho agresia ohrozuje druhých, a určite to vie, tak sa má vyhýbať veciam, ktoré to spúšťajú. A alkohol k nim určite patrí. Dospelý človek sa nemôže vyhovárať, že sa pozabudol a vypil viac a nič si nepamätá. Alebo že je závislý, a teda to nevie ovládať. Ak je závislý a ohrozuje tým život druhých, jeho povinnosťou je ísť sa liečiť. Takým ľuďom by sa to malo prikázať. Mám na to vek, aby som už neprijímala žiadne ospravedlnenia typu „opil som sa a nevedel som, čo robím…“ Alkoholikom sa zo zásady vyhýbam. Neviem ich tolerovať.