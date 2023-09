Pani Alenka spomína, že počas jej desaťročného pôsobenia v zamestnaní ako sestrička na novorodeneckom oddelení mala možnosť vidieť, aké nesmierne dôležité je pre bábätká nežné a šetrné zaobchádzanie. „Aká nevyhnutná je správna manipulácia a bonding. Čoraz viac som bola presvedčená o tom, že bábätká vnímajú hlas a dotyk veľmi intenzívne. Pôrod je veľmi náročný nielen pre mamičku, ale aj pre dieťatko. Kúpeľ, ktorý je vedený správne s ohľadom na napätie dieťatka po pôrode, dokáže novorodenca zrelaxovať, uvoľniť a zlepšiť jeho spánok,“ vraví a dodáva, že práve spánok spolu so správnym polohovaním a s prítomnosťou mamičky dokážu naštartovať zdravý psychomotorický vývoj dieťaťa a určite aj uľahčiť rozbehnutie dojčenia.

Aj novorodenci sú napätí

Skúsená zdravotná sestra sa často stretávala s detičkami po veľmi náročnom pôrode, ktoré boli obzvlášť napäté a potrebovali uvoľniť. „Tam som pochopila, že toto je cesta – masáže, baby plávanie a správna manipulácia v kombinácii s rýchlou pomocou sestričky a laktačnej poradkyne pre rodičov v ich domácom prostredí.” Pani Alena zdôrazňuje, že k tomu, aby bola mamička v pohode, veľmi prispieva jej dôvera vo vlastné schopnosti. „Keď dokáže načúvať plaču svojho dieťatka, keď ovláda správnu manipuláciu a dokáže svojmu dieťatku pomôcť a uvoľniť jeho napätie,“ vysvetľuje, že tieto veci sa dajú naučiť, aj preto sa rozhodla založiť detské centrum.

Zdroj: We Care centrum

Dostala podporu

Keď sa rozhodla založiť centrum, bol jej najväčšou oporou, a ako sama vraví, neustále aj je, jej partner MUDr. Kamil Száz, ktorý sa zároveň podieľa na koncepte detského centra a je jeho odborným garantom ako pediater s dlhoročnou praxou. „V súkromí tvoríme pár a myslím si, že aj preto dávame obaja maximum do nášho úsilia vybudovať centrum pre rodičov a detičky do jedného roka. Silnú podporu som mala aj od mojich rodičov, ktorí sú pre mňa veľkým vzorom. Otec má bohaté podnikateľské skúsenosti. Má 85 rokov a stále je vitálny. Podporujú ma tiež moje dcéry, ktoré vedia byť kreatívne, ale aj kritické, čo ma posúva ďalej a núti ma neustále učiť sa a zlepšovať sa,“ vraví s láskou.

Ako pomáhajú?

Alenka vysvetľuje, že detská masáž pozitívne ovplyvňuje vytváranie a upevňovanie väzieb medzi rodičom a dieťaťom vďaka tomu, že jej súčasťou je kontakt z očí do očí, dotyk, zvuky, vône, zaujatie, starostlivosť. „Z mnohých benefitov masáže by som spomenula rozvoj svalov a svalového tonusu, rastu, vylučovania, zmyslovej integrácie, prepojenia medzi neurónmi, stimuláciu obehového, tráviaceho, hormonálneho, imunitného, lymfatického, nervového, dýchacieho a vestibulárneho systému, stimuláciu jazykového vývoja, ďalej je to úľava od bolesti, rastových bolestí, bolestí z prerezávania zúbkov, od plynatosti, koliky, zápchy, svalového napätia, zahlienenia, zlepšenie flexibility, relaxácia, podpora lepších spánkových vzorov, normalizácia svalového tonusu a množstvo iného,“ vymenováva blahodarné pôsobenie masáží.

Sú aj obmedzenia

Rodičov učí techniku masírovania bábätiek podľa profesionálneho masážneho programu IAIM (International Association of Infant Massage) pre dojčatá. „Vo všeobecnosti sú masáže vhodné pre všetky bábätká, ale aj pre väčšie deti,“ vysvetľuje však, že určité obmedzenia sú pri predčasne narodených detičkách, keďže majú tenkú kožu a potrebujú obzvlášť jemný a citlivý prístup. „Na začiatku používame len dotyk, ktorý však nesmie byť príliš jemný, aby nevyvolával šteklenie či rôzne úľakové reakcie. Ak však už dieťatko zvládne kúpeľ, môžeme začať postupne masírovať.“

Zdroj: We Care centrum

Iba s odborníkom

Alenka v prvom rade mamičkám odporúča, aby seba a svoje dieťatko zverili do rúk odborníkov a profesionálov. „Kurz masáže dojčiat by mal viesť certifikovaný inštruktor so skúsenosťami. Takýto inštruktor strávi s mamičkou a bábätkom dostatočný čas na to, aby rodiča naučil zvládnuť správne vedenú masáž dieťatka. To podstatné potom prichádza doma. Vybudovanie masážnej rutiny, počas ktorej dieťatko masáž a dotyk prijíma. K dieťaťu pristupujeme s maximálnym rešpektom. Počas plaču alebo spánku bábätko rozhodne nemasírujeme. Rodičia často bojujú aj so sebou a svojimi očakávaniami, učia sa trpezlivosti, tak ako ich detičky. V piatom až šiestom mesiaci sa už bábätká pretáčajú, sú živšie a rodičom dá masáž poriadne zabrať. Za tie benefity to však rozhodne stojí.”

Učia hľadať balans

Skúsená žena vraví, že byť pripravený aspoň v teoretickej rovine je nesmierne dôležité a môže rodičom ušetriť veľa stresu krátko po pôrode. Na kurzoch učia rodičov hľadať balans v záplave množstva, často i protichodných informácií, ktoré sa na nich valia predovšetkým v online priestore. „Mamičky, ale aj oteckov učíme, ako správne vziať svoje dieťatko do náručia, ako s ním manipulovať, ako ho prebaliť, okúpať, polohovať, ako ho priložiť k prsníku. Usilujeme sa rodičom dodať sebadôveru a objaviť rodičovské kompetencie, prebudiť intuíciu, pretože tá je v starostlivosti o bábätko veľmi dôležitá. Rodičov učíme, ako svojmu dieťaťu načúvať a prečo detský plač nesmie ostať nevypočutý,” odhaľuje veľmi dôležitý fakt na záver.