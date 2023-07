Túlavé psy nevzbudzujú v Libanone žiadnu pozornosť. Odhaduje sa, že v jeho uliciach žije približne 50 tisíc túlavých psov, pričom besnota je tu úplne bežná, píše Daily Expres US. Tento pes však niesol v papuli čierne plastové vrece na odpadky, z ktorého okoloidúci začuli detský plač. Vrece bolo odhodené do smetí pred mestskou budovou v druhom najväčšom libanonskom meste Tripoli, ktoré sa nachádza na severe krajiny zmietanou konfliktmi.

Po privolaní záchrannej služby bolo dieťa odvezené do Islamskej nemocnice a neskôr prevezené do Vládnej nemocnice v Tripoli. Podľa fotografií sú tvár a telíčko dievčatka pokryté modrinami a odreninami. Pravdepodobne ide o novorodenca, hoci niektoré zdroje uvádzajú, že môže mať do 4 mesiacov.

Keď sa správa rozšírila na sociálnych sieťach, okamžite sa ozvali záujemci o adopciu. Iní zase chválili psa za záchranu dieťaťa: „"Vau. Nech je to dieťa požehnané. A čo ten pes?! Dúfam, že aj on nájde teplý a láskyplný domov," píše trefne jedna z užívateliek sociálnej siete Twitter. A ďalší dodal: "Ten pes má oveľa viac ľudskosti, láskavosti, bystrosti a inteligencie ako niektorí satanskí mutanti v ľudskej forme."

Stav dieťaťa opisujú libanonské médiá ako vážny, ale stabilizovaný. Mamičky iných novorodencov v nemocnici sa ponúkli, že budú dojčiť aj nájdené dievčatko. Incident vyšetruje polícia.