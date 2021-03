Nielen na Slovensku, ale vo väčšine krajín sveta platí, že ak si chcete nakúpiť, musíte mať prekryté horné dýchacie cesty. Prestavte si, že by ste teraz vošli do obchodu len tak bez rúška a veselo by ste si nakupovali. Do košíka by ste nahádzali všetko, čo potrebujete a zamierili k pokladni. A tam by vás zastavila ochrankárka, že ak si nenasadíte rúško, nebudú vás môcť obslúžiť. No, u nás by ste sa zrejme bez rúška nedostali ani len do obchodu, nieto až k pokladniam.

Do obchodu bez rúška? Kdeže! Zdroj: Victoria Jones

V Juhoafrickej republike k takémuto prípado došlo. Do supermarketu Pick n Pay prišla obyčajná žena, ktorá si chcela len zadovážiť nákup. Počas celého pobytu v obchode však na tvári vôbec nemala rúško, respirátor ani žiadnu šatku. Takto sa však napokon dostal až do rady k pokladniam a tam sa jej už prihovorila ochranka. Upozornila ju, aby si prekryla nos a ústa, pretože takto nemôže byť obslúžená. To, čo blondínka urobila, žena z ochranky určite nečakala. Ani nikto z prítomných.

Žena bola v obchode bez rúška, no bez toho by jej nákup nepredali. Zdroj: facebook.com/Sabrina Chiloane

Žena pohotovo reagovala na výzvu ochranky. Zdroj: facebook.com/Sabrina Chiloane

Nakupujúca bez rúška sa v momente zohla a spod šiat si vyzliekla nohavičky. Pohotovú reakciu sa podarilo zachytiť ďalšej zo zákazníčiek. Po tom, čo si blondínka stiahla nohavičky, nasadila si ich na hlavu cez tvár namiesto rúška. Na niektorých miestach totiž nie je celkom jasne definované, čím môžu a čím nemôžu byť horné dýchacie cesty prekryté. Hlavná aktérka si dokonca vyslúžila poklonu od ďalšej zákazníkčy: "Skvelé, brilantná žena," zaznela pochvala. Napokon pani odpochodovala zo supermarketu s nákupom a čiernymi tango nohavičkami na hlave. Urobili by ste niečo také aj vy?