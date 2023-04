Keď som sa s Adriánom zoznámila, najskôr som vôbec netušila, že je ženatý. Ale od druhej schôdzky už áno. Tú prvú sme si dali dva dni po zoznámení cez mobilnú aplikáciu a dopadla veľmi dobre. Keď mi oznámil, že má doma ženu a dieťa, najskôr ma to pobúrilo, ale keď som sa mu zahľadela do očí a videla jeho úprimnosť, akú som doteraz u muža nikdy nepocítila, zmäkla som. Hoci ma to pár dní trápilo, po ďalšej schôdzke, keď sme spolu skončili v posteli, som všetky chmáry z mysle zahnala. Bol dokonalý milenec. Nikdy som nespala s mužom, ktorý by to so ženou tak vedel. Až neskôr som sa dozvedela prečo.

Stretla manželku

Nevadilo mi, že si ho nemôžem zobrať. Ani deti neboli na mojom zozname snov. Bola som s ním vtedy, keď sa mi zachcelo, neprala som jeho špinavú bielizeň, nemusela som zbierať použité ponožky po byte. Všetko sa zdalo perfektné. Sex bol neuveriteľne dobrý, keď mal čas, stretli sme sa, brával ma na romantické večere do vedľajšieho mesta, kde sme sem-tam prespali v hoteli a zašli aj do kina. Keď náhodou musel byť ako poslušný manžel a otec doma, vyšla som si von s kamarátkami. Nič mi nechýbalo. Až kým som ho raz nestretla v supermarkete so ženou a synom. Zazmätkovala som a okrem pozdravu som asi veľmi očervenela a hlúpo zízala. Jeden pohľad na rumenec na mojej tvári a mala som pocit, že jeho žena to vie.

Nevedela pochopiť, že o nich vie

Celý večer som myslela na to, prečo chlap, ktorý má takú príťažlivú a naozaj dobre vyzerajúcu manželku, potrebuje ešte aj milenku. Keď na druhý deň prišiel ku mne, nevedela som, čo povedať, no on sa smial, že som bola v rozpakoch ako školáčka. Nechápala som, ako sa môže na takejto situácii zabávať. No on mi len sucho odvetil, že ona o nás vie. Bola som v šoku. Takže jeho manželka vedela, že má milenku, a teraz len dostala skutočnú tvár. Povedal, že jej to nevadí a že usúdila, že som veľmi pekná. Nevedela som, či mám byť polichotená alebo zhrozená. Vysvetlil mi, že ich manželstvo funguje preto tak dobre, lebo si neklamú. Keď je Adrián so mnou, ona si oddýchne alebo chodí von s kamarátkami. Mimochodom, to ona z neho urobila sexuálnu mašinu pre ženy.

Stali sa z nich priateľky

Nejako som túto informáciu strávila a akosi mi aj odľahlo. Všetko bolo v poriadku, život plynul ďalej a takto sme fungovali asi pol roka, až kým mi nenavrhol zvláštnu vec. Či by sa mi chcelo ísť s ním a partiou ľudí na Silvestra na hory. No jasné, že sa mi chcelo, ale nápad mal aj druhú časť. Išla by aj Katarína, jeho manželka. Najskôr som to veľmi nechápala. Ale vraj tým, že o nás vie, je to v poriadku a chce ma lepšie spoznať. Až to ma fakt šokovalo a poriadne. Adrián mi však vysvetlil, že Katarína je takto spokojná, že sa nechce rozvádzať a myslí, že to bude fajn. Ja som sa aj pýtala, či s ním teda jeho žena spí, alebo nespí, aby som tomu lepšie rozumela. Ale vraj spolu majú normálne sex. Na hory som teda išla, hlavne preto, že som bola zvedavá. Na Silvestra v noci, keď sa už čo-to popilo a ja som sa konečne uvoľnila, som sa s Katarínou naozaj celkom skamarátila. Bola nielen pekná, ale aj milá a zábavná. Stali sa z nás dobré priateľky a s naším spoločným partnerom Adriánom sme jazdievali na dovolenku dvakrát do roka, v zime na hory a niekedy i na wellnessový pobyt. Ja som s Katkou chodievala dokonca na kávu alebo na nákupy.

Koniec idylky

Asi po dvoch rokoch takéhoto spolužitia v trojici začal byť Ad­rián akýsi iný. Bol zaneprázdnený a ja som si myslela, že začal viac času tráviť s Katkou a so synom. Spočiatku mi to nevadilo, bola to jeho manželka a moja, dovolím si povedať, už dobrá kamarátka. Lenže potom na jeseň stále nemal čas, hovoril mi, že nestíha, že má veľa práce, a to ma prestalo baviť. Žeby mu Katarína začala niečo vyčítať? Nebavilo ma žiť v takej zvláštnej neistote, tak som za ňou zašla. Katka nám objednala dva poháre bieleho vína a ja som sa nemohla dočkať vysvetlenia, čo sa stalo. Bola rada, že som za ňou prišla. Myslela si totiž, že ho chcem pre seba, pretože jej rovnako hovoril, že nestíha, že musí niekam ísť, že má veľa práce. Tak­že sme prišli k záveru, že to robí nám obom. Začali sme si vždy volať, keď sa vyhováral. Vyšlo na povrch, že nebol so žiadnou z nás. Tak sme si povedali, že zistíme, čo a kde robí.

Oklamal nás obe

Ako v detektívke sme za ním raz nenápadne išli a pozorovali ho, keď odišiel z práce. Zistili sme, že ide do nejakého bytu. Ani si veľmi nedával pozor. Potom sme ho „načapali“ v meste s nejakou mladučkou blondínkou. Ja som to nechápala, ale o pár týždňov sme sa dočkali s Katkou drsného prekvapenia. Náš spoločný muž nám oznámil, že sa chce s Katarínou rozviesť, mňa opustiť a oženiť sa s tou ďalšou, treťou ženou, s ktorou spával asi pol roka. Hoci to nebol môj manžel, zobralo ma to. Aj jeho manželke to vyrazilo dych. Ale potom som si niečo uvedomila. Čo sme čakali, keď mu len jedna žena nestačila?