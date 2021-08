Je to už pár rokov, no stále cítim Samuelove bozky na perách a dotyky jeho žiadostivých rúk na svojom drieku. A nielen tam… Keby mi niekto pred rokmi povedal, že si začnem s jedným zo svojich žiakov v tanečnej škole, vysmejem sa mu priamo do tváre.

Ako učiteľka tanca som sa začala živiť po ukončení profesionálnej kariéry. V tridsiatich piatich rokoch som mala precestované mnohé krajiny a bola som finančne zabezpečená. Roky som fungovala sama, na randenie nebol čas a necítila som potrebu s niekým chodiť. Všetko som mala naplánované a klapalo to, no zároveň to bol stereotyp.

V osudový deň boli v novej tanečnej skupinke štyri páry a Samuel. Tak sme vytvorili dvojicu. Nezvykla som byť nervózna, no on ma veľmi rozptyľoval. Aj po tom, keď mi prezradil, že sa učí tancovať, aby potešil snúbenicu, stále ma niečím priťahoval. Keď som ukazovala základné tanečné pozície a naše telá sa dotýkali, cítila som, ako sa chvejem. Každým ďalším dňom sa to stupňovalo. Samuel bol nielen sexi 25-ročný chalan, ale aj milý a galantný džentlmen, ktorý ma vedel rozosmiať.

Keď si počas jedného tréningu vyzliekol spotené tričko, mala som čo robiť, aby som sa ovládla. Keď ma chytil za boky, podlamovali sa mi kolená. Jeden večer po kurze ma frekventanti zavolali do neďalekého baru na drink, no odmietla som, pretože som mala isté pravidlá. Potom prišiel Samuel osobne a neodolala som, hoci to znamenalo porušiť zásady. Keď sa ostatní rozpŕchli, ostali sme sami.

Noc bola ešte mladá a Samuel ma pozval do tanca. Pritisol si ma a ja som cítila na svojich prsiach jeho vypracovaný hrudník. Nebola som mu ani ja ľahostajná. Vlnili sme sa v rytme horúcich latino tónov a poriadne to medzi nami iskrilo. Zavrela som oči a nechala sa unášať hudbou a vášňou. Zrazu som pocítila, ako ma pobozkal. Ešte chvíľu sme tancovali, pričom sme sa dotýkali našich roztúžených tiel, až sme sa presunuli do môjho bytu. Stratila som všetky zábrany. Bolo mi jedno, že je o desať rokov mladší, že je môj študent a zasnúbený. Týždne sa vo mne hromadila sexuálna energia zmiešaná s túžbou a teraz vyšla na povrch. Milovala som sa s ním tak vášnivo ako s nikým pred ním.

Ráno, keď som trocha „vytriezvela“ zo sexuálneho opojenia, som si povedala, že to bolo poslednýkrát, no stačil jeden jeho pohľad, potom dotyk a nakoniec bozk a bola som tam, kde predtým. To, že sme vzťah tajili, našu vášeň a žiadostivosť akoby stupňovalo. Bol mojím zakázaným ovocím, ktoré mi veľmi chutilo. Až kým jeho snúbenica neprišla na to, že ju podvádza. Musel si vybrať. Vybral si ju a ja na neho stále neviem zabudnúť. No s odstupom času viem, že by to neklapalo. No i tak som mu vďačná, že otvoril tajomnú komnatu, o ktorej som nevedela, a ukázal mi, že dokážem zažiť vášeň nielen na parkete pri tanci.

Klára

K niektorým ľuďom cítime silnú sexuálnu náklonnosť alebo túžbu. Ak je obojstranná, výsledkom môže byť naozaj výnimočný sex. Tak to bolo aj v Samuelovom prípade. Vzájomné sympatie prerástli na vášeň. Ale to niekedy nestačí a na vzťah dvoch ľudí treba aj niečo viac, ako sa to stalo Kláre. Ich vzťah bol založený na fyzickej láske a to sa stalo osudným. Samuel si vybral ženu, ku ktorej cítil aj lásku.

