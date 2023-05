Len pred pár týždňami si najstaršia Slovenka Gizka Dvončová vyrazila medzi ľudí a dnes už jej niet. Gizka, ktorá žila v obuvníckom meste Partizánske, zomrela vo veku 106 rokov, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Smutnú správu oznámil primátor mesta Partizánske Jozef Božik. "Dnes nás vo veku 106 rokov navždy opustila najstaršia občianka nášho mesta i Slovenskej republiky. Dovoľte mi vyjadriť úprimnú sústrasť rodine i všetkým blízkym," napísal J. Božik na sociálnu sieť. 107 rokov by sa G. Dvončová dožila v závere tohto roka.

"Je mi veľmi ľúto, že pani Gizka od nás odišla. Vždy bola, tak ako som ju ja poznal od svojho nástupu do funkcie primátora, a to už mala po deväťdesiatke, veľmi aktívna. Mávali sme tu takú krásnu akciu, volala sa Modrá ruža, kde seniori vystupovali so spevom a pani Gizka sa veľmi rada zapájala. Ešte ako 99-ročná spievala," povedal primátor mesta J. Božik s tým, že aj po stovke sa aktívne zúčastňovala všetkých aktivít. >>>