Locklan Sample sa narodil s raritným syndrómom, ktorý spôsobil vysokú jemnosť jeho vlasov. Keď sa narodil, mal tmavo čierne vlasy, podobné, ako má jeho mama Katelyn. S odstupom času si rodičia začali všímať, že sa jeho vlasy menia. Po niekoľkých mesiacoch sa z jeho vlasov stalo niečo, čo nazývajú “broskyňový chlp”. Farba jeho aktuálnych vlasov sa zhoduje s farbou jeho staršieho brata Shepa, no kvalitou sú diametrálne odlišné.

Ako píše Život.sk, prvýkrát začala vlasy svojho mladšieho syna riešiť, keď jej jeden z jej sledujúcich položil otázku, či to nemôže byť “syndróm nerozčesateľných vlasov”. “Povedala som si, bože môj, čo to je? Je niečo s mojím dieťaťom?” zľakla sa. Zatelefonovala ihneď ich pediatrovi, ktorý o tomto syndróme nikdy v živote nepočul. Nasmeroval ju k špecialistke, ktorá by mohla vedieť, čo sa s jej synom deje. “Boli sme za ňou a povedala, že to videla len raz za 19 rokov," spomína Katelyn. Odborníčka mala pochybnosti, či ide skutočne o tento syndróm, no detailný rozbor Lockových vlasov jej dal za pravdu.

Tento extrémne zriedkavý stav spôsobuje, že vlasy sú tak veľmi krehké, až sa lámu. Chlapček je jedným z iba 100 známych prípadov tohto syndrómu. Pre rodičov bola Lockova diagnóza spočiatku šok. "Celý deň si myslíš, že je všetko v poriadku a že tvoje dieťa môže mať kučeravé vlasy, ktoré sa vyskytujú v rodine. A potom sa dozviete, že s tvojím dieťaťom je spojený zriedkavý syndróm, bolo to šialené. Povedali, že v každej inej oblasti svojho života sa vyvíja normálne, že sa nemusíme obávať," hovorí.