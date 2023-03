To, že sa niektoré z našich obľúbených trendov z 90. rokov vrátili, je skvelé, pretože v remixshop.com nájdete všetko, čo si chcete obliecť, od vintage nálezov, ktoré sú skutočne z éry Priateľov a Spice Girls, až po moderné interpretácie klasických trendov. V tomto texte sa ponoríme hlboko do obľúbenej dekády, kde sa zoznámite s našimi 3 top trendmi, ktoré budú tento rok mimoriadne populárne.



Prvé na našom zozname máme slip-on šaty . V 90. rokoch boli absolútnym hitom, pretože boli univerzálne a umožňovali ľahko vytvárať rôzne kreatívne kombinácie, a navyše sa super pohodlne nosili. Slip-on šaty mohli byť top akcentom v našom každodennom štýle aj v našom formálnom outfite, čo z nich robilo perfektný doplnok každého šatníka. Musíte ich vyskúšať aj vy! Na stránke remixshop.com nájdete slip-on šaty, ktoré si zamilujete. Môžete ich skombinovať s džínsovou bundou a teniskami na ležérny denný look alebo s podpätkami a veľkolepými šperkami na večernú príležitosť, presne ako v Madonninom videoklipe.

Ilustračné foto Zdroj: Remixshop