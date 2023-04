Na odtieni záleží, zloženie rozhoduje

Väčšina súčasnej produkcie značky Dermacol pochádza z výrobných liniek vlastnej továrne v Brne. Ich výrobe predchádza vývoj, ktorý napríklad v prípade make-upu môže trvať aj niekoľko rokov. Vo vývojovom laboratóriu je potrebné najskôr vyladiť do dokonalosti jeho zloženie, potom odtiene. „Finálna hmota make-upu sa následne varí 6 až 8 hodín v špeciálnych kotloch, odkiaľ putuje na plniacu a baliacu linku. Medzitým absolvuje niekoľkostupňovú kontrolu,“ približuje detaily výroby Věra Komárová, spolumajiteľka značky Dermacol a riaditeľka pre stratégiu a vývoj produktov.



Make-up podľa jej slov však už dávno nie je len o maskovaní nedostatkov a dnešné zákazníčky od neho očakávajú podstatne viac. Preto sa pri tvorbe receptúry počíta aj s ingredienciami, ktoré bývajú súčasťou pleťových krémov a sér. Môže to byť napríklad výťažok z čajovníka, kolagén, CBD či kyselina hyalurónová. „Medzi najcennejšie patrí výťažok z rias, ktorý dovážame priamo z Bretónska, pretože bretónska riasa je extrémne účinná. Je to ingrediencia, po ktorej siahajú aj luxusné kozmetické značky, no my vďaka vlastnej výrobe a vývojovému laboratóriu môžeme zostať cenovo dostupní pre bežné zákazníčky,“ doplňuje Věra Komárová.

Továreň Dermacol v Brne Zdroj: Dermacol

Od najlepších len to najlepšie

Medzi „veľmoci“ v kozmetickom priemysle patria predovšetkým Francúzsko či Taliansko. Aby mohol Dermacol ponúknuť českým a slovenským ženám prvotriednu kvalitu, vyberá si dodávateľov práve v týchto krajinách. Pokiaľ ide o produkty dekoratívnej kozmetiky, prvotná idea prichádza od vývojového tímu Dermacol. „Dodávateľov oslovujeme s konkrétnym zadaním a následne testujeme množstvo vzoriek textúr a odtieňov,“ vysvetľuje Věra Komárová a pokračuje: „Najdôležitejšia je pre nás kvalita a zloženie, až následne riešime výber odtieňov či parfumácií, ktoré sa upravujú, aby čo najlepšie zodpovedali preferenciám našich zákazníčok.“ Proces vývoja rúžu, riasenky či korektora však týmto ani zďaleka nekončí. „Veľmi dôležitou fázou je aj výber obalu produktu. Ten musí spĺňať nielen vizuálne a praktické parametre,“ dodáva. V Dermacol nepodceňujú ani testovanie a všetky produkty prechádzajú trojstupňovým overením. Aj kvôli časovej náročnosti celého procesu tak ubehne od prvotného nápadu až po naskladnenie produktov na e-shopoch a v predajniach častokrát takmer rok.

Věra Komárová a Jana Hrmová Zdroj: Dermacol

Líčenie ako zážitok