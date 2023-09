Speváčka Britney Spears je známa nielen vďaka ikonickým skladbám, ale aj pre labilnú psychiku a s ňou súvisiace zmeny nálad. Či už spieva na videu polonahá, alebo sa vrtí okolo tyče, púta pozornosť všade, kam sa pohne, píše Plus JEDEN DEŇ. Už niekoľko rokov bojuje s ťažkými depresiami a so závislosťami, ktoré okrem iného zapríčinili aj to, že bola zbavená svojprávnosti a jej dvaja synovia Jayden (16) a Sean (17) ešte ako deti skončili v opatere jej bývalého manžela Kevina Federlina (45).

Britney sa po 14 mesiacoch manželstva s fešným modelom rozvádza. Žiadosť mal podať práve Sam, ktorý údajne už nejaký čas s popovou princeznou ani nebýva a mal ju konfrontovať pre neveru! V ich domácnosti malo údajne dôjsť k viacerým fyzickým útokom. Niektoré bitky boli také vyostrené, že na dvojicu bola zavolaná polícia. Asghariho pohár trpezlivosti mal pretiecť vo chvíli, keď ho milovaná začala udierať do tváre počas toho, ako spal. Začiatkom tohto roka bol prichytený s modrinami na rukách a tvári, pričom zdroje uviedli, že dátumy sa zhodujú s údajným útokom.

Okrem iného si Britney môže zavariť viac, ako si myslela. Jej „životná láska“, ako sa o Samovi s obľubou vyjadrovala, chce totiž právne prepísať predmanželskú zmluvu. Ako uvádza britský denník Daily Mail, speváčka je zahnaná do kúta. Ak zmluvu neprepíše, môžu sa na svetlo sveta dostať intímne videá, ktoré jej ex zverejní! Hoci sme na jej polonahé fotografie zvyknutí, toto by mohla byť silná káva aj v podaní nevyspytateľnej Britney.

Dôvod prepísania predmanželskej zmluvy môže byť jediný. Speváčka má totiž stále celkom slušný majetok, ktorý sa odhaduje vo výške 60 miliónov dolárov. Navrhovateľ okrem iného žiada aj finančnú podporu na pokrytie právnikov. Britney má totiž najlepšieho z najlepších. Page Six uviedla, že si speváčka najala rozvodovú právničku celebrít Lauru Wasserovú, ktorá sa môže pochváliť klientmi, ako sú Kim Kardashian, Kevin Costner či Johnny Depp. Zdá sa teda, že najbližšie mesiace budú pre Britney veľmi ťažké. Mnohí priatelia a priaznivci si totiž mysleli, že ich vzťah patrí k veľmi stabilným. Sam sa Britney všemožne zastával a chránil ju pred drzými fotografmi a fanúšikmi, ktorí zhoršovali jej psychickú pohodu.