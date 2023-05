Toto je ŠIK: Ako zmyselná orchidea

Klamali by sme, ak by sme tvrdili, že taká krásna žena, ako je Priyanka Chopra (40) si na seba môže dať aj vrece a bude vyzerať dobre. Nie, aj ona si musí vyberať. Na párty luxusnej značky sa objavila v nádhernom dvojdielnom modeli, ktorý je inšpirovaný tradičnou indickou kultúrou. Nielenže vyzdvihol jej vábne krivky a exotický pôvab, ale v ničom inom by nevyzerala zmyselnejšie.