Upravené obočie dodáva tvári výraz a nechá vyniknúť oči. Ak zvolíte správnu techniku, budete okamžite pôsobiť mladšie a sviežejšie. Bohaté a krásne upravené obočie už dávno nie je len výsadou modeliek a herečiek.

Fluffy brows: Hlavne prirodzene

Milujete trend prirodzeného obočia? Tak pri tejto úprave sa pinzety môžete zriecť úplne. Look "fluffy" definuje plné obočie, ktoré však stále pôsobí upravene a harmonizuje s celkovým vzhľadom. Výsledný look je výrazný, ako by ste boli čerstvo po microbladingu.

Gigi Hadid Zdroj: Profimedia, Getty

Ako na to?

Je to rýchle a jednoduché. Ak máte svetlé obočie, najprv si ho zvýraznite farbou (fixkou, púdrom), aby ste docielili tmavšie chĺpky. Dbajte však na to, aby nebola farba príliš tmavá a aby sa hodila k pleti a tiež ladila s farbou vlasov. Obočie potom dobre prečešte kefkou na obočie tak, aby všetky chĺpky ležali smerom šikmo dohora. V poslednom kroku naneste na obočie transparentný gél a chĺpky vyčešte šikmo nahor. Zafixujte a fluffy look vám vydrží po celý deň.