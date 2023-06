Čo sa týka krásne hladkých nôh, väčšina z nás v tom má jasno a na svoju obľúbenú metódu nedáme dopustiť. Inak je to ale s oblasťou bikín a citlivého podpazušia. Rady by sme sa chĺpkov zbavili na dlhší čas, ale z rôznych dôvodov stále zostávame verné žiletke. Aké máme možnosti?

1. Holenie – rýchle a nekomplikované

Holenie je jednou z najbežnejších metód intímnej depilácie. Gél na holenie a ostré čepieľky presvedčia hladkým výsledkom a relatívne nízkymi nákladmi. Chĺpky však rýchlo dorastú a ak máte citlivú pokožku, ľahko sa podráždi.

Náš tip: Depilované zóny si potrite bórovou vodou a jemne poprášte detským púdrom.



Plusy:

- časovo nenáročná metóda

- nízke náklady



Mínusy:

- podráždenie pokožky

- rýchle dorastanie chĺpkov

Epilácia a depilácia Zdroj: shutterstock

2. Depilácia voskom – nahladko a nadlho

Ak túžite po hladkej pokožke na dlhší čas, môžete vyskúšať depiláciu voskom alebo cukrovou pastou, presnejšie brazílsku depiláciu. V porovnaní s holením sa budete niekoľko týždňov tešiť z hladkej pokožky bez strniska. Chĺpky dorastajú nielen pomalšie, ale budú aj jemnejšie a redšie. Nevýhodou je, že tento spôsob je bolestivejší a chĺpky môžu zarastať do pokožky.



Ako to funguje?

Na chĺpky sa nanesie tekutý vosk a prekryje sa pásikom tkaniny alebo papiera, ktorý sa stiahne rýchlym trhnutím proti smeru rastu chĺpkov. Precíznu prácu odvedú v salóne, no ak vás to privádza do rozpakov, použite depilačné pásiky so studeným voskom špeciálne určené na oblasť bikín a podpazušia. Dôležité: Neťahajte prúžok vertikálne pod uhlom 45 stupňov, ale zostaňte blízko pokožky a ťahajte smerom nahor.



Plusy:

- dlhodobé odstránenie chĺpkov

- chĺpky rastú pomalšie a sú tenšie

- hladký výsledok



Mínusy:

- časová náročnosť

- v domácom prostredí to chce prax

- bolestivosť

Chĺpky budú vyrastať jemnejšie. Zdroj: shutterstock

3. Epilácia strojčekom – nič pre fajnovky

Pri epilácii dochádza k vytrhnutiu chĺpkov aj s korienkom. To je dôvod, prečo pokožka zostáva hladká dlhšie ako po holení. Pubické ochlpenie je však hustejšie, hrubšie a dlhšie ako na nohách, preto je táto metóda spojená aj s väčšou bolesťou. Vyberte si strojček so špeciálnou hlavicou na epiláciu citlivých partií. Môžete rátať so začervenaním, podráždením i zarastaním chĺpkov v intímnej oblasti.



Plusy:

- dlhotrvajúci pocit z hladkej pokožky



Mínusy:

- bolestivosť

- nevhodné pre citlivú pokožku

- časté zarastanie chĺpkov