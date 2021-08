Poviete si, že ak robí modelku, i keď má po šesťdesiatke, zrejme má postavu na štýl Jennifer Aniston a starne s gráciou. Nuž, druhá časť je rozhodne pravdivá, tá prvá nie. Caroline Ide Ours má 61 rokov a do modelingu sa dostala pred tromi rokmi. Vôbec jej nevadilo, že jej rovesníčky sa už zrejme tešia na dôchodok. Ona totiž mala rozbehnutý módny blog a vybrala sa hneď na niekoľko kastingov.

A ľuďom z reklamy sa zapáčila. Aj napriek tomu, že už dávno nemá miery 90-60-90 ani štíhlu postavu. Je matkou, jej telo dalo život dvom deťom a zvláda každodennú záťaž, ktorej ho vystavuje. A preto je na svoju telesnú schránku patrične hrdá a hlása sebalásku. "Celulitída, tuk v oblasti brucha, vypukliny na chrbte, bez problémov ukazujem všetko. Riskujem, pretože sú to najmä ženy, ktoré sú zlé," vyjadrila sa pre goodwordnews.com.

"Viem, kto som a čo chcem. Ešte raz opakujem, že som slobodná žena. To mi dáva možnosť ukázať seba, s telom zrelej ženy a akceptovať to tak, ako to je a nestarať sa o to, čo si ľudia o mne pomyslia alebo povedia... Len sa milujte, dajte svoju telu lásku a prejavte vďačnosť," hlása Caroline na Instagrame pri zábere v plavkách.

Striebrovlasá modelka je dvojnásobnou mamou. Jej syn a dcéra si museli na maminu novú rolu v živote chvíľu zvykať. Napokon si však uvedomili, že sú na ňu hrdí a rozhodne to neskrývajú. Zvyknúť si museli nielen na to, že ich mama je modelkou, ale aj na to, že na profile na sociálnej sieti dáva tipy nielen čo sa líčenia a módy týka, ale píše aj o menopauze a vzťahu s mužom mladším o 20 rokov. Je skvelé, že na svete sú aj ženy, ktoré sa za svoju celulitídu, faldíky a vrásky nehanbia a hlásajú to ďalej. Aj vďaka nim si mnohé ďalšie uvedomia, že je to prirodzené. "Ďakujú mi mladé ženy, pretože sa teraz neboja zostarnúť," tvrdí Caroline. No stretáva sa aj s hejtmi. "Nezrania ma nechutné komentáre, iba ma nahnevajú," prezrádza.

A čo ju vôbec k tomuto životu a druhému dychu priviedlo? Mala zdravotné problémy a v brušnej dutine sa jej rozšírila aorta. Potom upadla do kómy a keď sa prebudila, povedala si, že takto to ďalej ísť nemôže. Tak predavačka v obchode so športovými potrebami zmenila svoj život. Vytvorila si blog, kam pravidelne prispievala a následne prišli aj prvé prehliadky. "Postupom času som sa začala pýtať, kam zmizli ženy nad 50 rokov? Nevidela som ich - nie sú v časopisoch, v kine ich je len pár, aj to stále tie isté tváre. Povedala som si, niečo musím urobiť, aby som prelomila túto neviditeľnosť. A tak začal môj boj," vysvetlila Caroline, ktorá sa snaží ľuďom vysvetliť dôležitosť sebalásky.