V takýchto šatách sme americkú herečku ešte nikdy nevideli! Meghan Markle (40) a princ Harry (37) sa objavili na červenom koberci, konkrétne na gala Salute to Freedom v New Yorku. Meghan veľmi dobre vie, ako na seba prilákať pozornosť a tentoraz sa o to pokúsila vo výrazných červených šatách s hlbokým výstrihom - a bez podprsenky.

Meghan Markle a princ Harry Zdroj: Getty Images

Jej švagriná Kate (39) len pred pár dňami zažiarila v kráľovských modrých šatách, Meghan sa rozhodla zaujať ohnivou červenou. Vybrala si poriadne drahú róbu od Caroliny Herrera a ľudia ju poriadne skritizovali... Ach, tie komentáre!

Pokračovanie článku na ďalšej strane >>>