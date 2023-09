TOTO JE ŠIK: Farebná bodka za letom

Modelka a porotkyňa slávnej talentovej šou je temperamentná žena a s módou má vášnivý vzťah. Tento rok si obľúbila farebné komplety, v ktorých ju na ulici neprehliadnete. Pred nakrúcaním rozdávala úsmevy na všetky strany a podpísala sa aj svojím fanúšikom.

Heidi Klum a jej módne kreácie. Vždy stoja za pozornosť! Zdroj: getty

TOTO JE ŠOK: Pyžamová párty?

Komplety sú skutočne praktické, pretože si netreba lámať hlavu, čo s čím kombinovať. Modrý pruhovaný model, v ktorom sa vybrala na natáčanie šou Amerika má talent, však pripomína pyžamo po dedkovi. Ak by si nevzala lodičky a kabelku, mali by sme dojem, že má namierené rovno do postele. Budete však poriadne prekvapení, ako komplet vyzerá ZOZADU!