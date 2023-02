Chráňte svoju pokožku pred slnkom

Kto by nemal rád dotyk slnka na svojej pleti, obzvlášť po dlhých zimných mesiacoch. Ochrana pred slnečným žiarením by ale mala tvoriť základ každej rutiny starostlivosti o pleť. Zmierme sa s tým, slnečné lúče spôsobujú, že naša pokožka starne rýchlejšie. Počas opaľovania vždy používajte opaľovacie krémy s dostatočným SPF (30 a vyššie), ale nezabúdajte ani na denné krémy s ochranným faktorom, kedykoľvek idete von. A to i v zime, keď sa vám zdá, že slniečko nesvieti alebo nemá takú silu.

Správna hydratácia

Hydratácia je základ. Ako starneme, pokožka sa stáva suchšia a potrebuje i viac výživy. Objavujú sa jemné linky a vrásky sú viditeľnejšie. Hydratačný krém pomáha udržať vodu v našej pokožke, čo jej dodáva mladistvejší vzhľad. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite výživný hydratačný krém na tvár, telový hydratačný krém a balzam na pery. Vyskúšajte napríklad Dennú starostlivosť proti vráskam z ikonického radu Riche Crème od Yves Rocher.

Ilustračné foto Zdroj: Yves Rocher

A samozrejme nezabúdajte ani na hydratáciu zvnútra. Ráno začnite bylinným čajom alebo vlažnou vodou s citrónom a ideálne čistú vodu bez bubliniek popíjajte priebežne po malých dúškach počas celého dňa.

Dôkladné čistenie a výdatný spánok

Jedine dôkladne čistá pleť môže správne regenerovať a vstrebávať živiny zo starostlivosti, ktorú jej venujete. Dvakrát denne (nezabúdajte na ranné čistenie) pleť vyčistite a až potom nanášajte pleťové produkty. Najlepšie výsledky dosiahnete za použitia teplej vody a jemným čistiacim produktom, ktorý vám vyhovuje. Na obyčajné mydlo zabudnite, zbytočne by vás vysušovalo.

Po každom čistení doprajte pleti poriadnu porciu výživy. Skvele pôsobí kombinácia vzácnych olejov a oleja z tisíc ruží, ktoré nájdete v novom Olejovom séru z ruží Riche Crème . Jeho kľúčovou aktívnou rastlinnou zložkou je damascénska ruža, ktorej okvetné lístky sú priamo v oleji. I keď vyzerajú krehko, sú schopné sa chrániť proti prírodnými živlami vďaka vysokej koncentrácii ochranných rastlinných voskov. Vďaka týmto vlastnostiam pleť okamžite získava požadované upokojenie a pružnosť. Deň za dňom je obnovovaná, intenzívne vyživovaná, vrásky sú vyhladené a pleť žiari.

Ilustračné foto Zdroj: Yves Rocher

Večer pridajte ešte nočný krém, doplňte špeciálnu starostlivosť pre jemné očné okolie a nezabudnite ani na pery, krk a dekolt, teda oblasti náchylné k predčasným prejavom starnutia. Potom si doprajte výdatný spánok, len vďaka nemu sa môže pleť osviežiť a obnovovať.

Ďalšie tipy a triky, ako vyhrať nad vráskami

Ku zdravšej a mladistvejšie vyzerajúcej pleti vám pomôže i správny jedálniček obsahujúci všetky potrebné živiny. Uistite sa, že jete dostatok čerstvej zeleniny a ovocia, bielkovín a zdravých tukov. Naopak pokiaľ ste podľahli fajčeniu, mali by ste sa tohoto zlozvyku rýchlo zbaviť. Tabakový dym obsahuje toxíny, ktoré spôsobujú stratu pevnosti pokožky, vznik predčasných vrások a tiež to, že pleť bude suchá a matná.

Ale hlavne – buďte sama sebou, spokojná a vaša vnútorná krása sa prejaví i navonok!