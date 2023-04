Pokožka aj vlasy vďaka nim získajú to najlepšie z prírody. Prečo? Rastliny, ktoré dostali do vienka pichliače alebo dráždivé pŕhlivé chĺpky, skrývajú hotovú nálož účinných látok. Kaktus, Aloe vera aj žihľava sa dostali do centra záujmu kozmetického priemyslu, vďaka čomu sú pripravené omladiť, rozjasniť a vypnúť pleť, píše magazín EMMA.

Aloe vera sa darí aj v nehostinnom prostredí. Zdroj: Canva

V prírode to tak funguje. Čím viac sa rastlina musí brániť proti predátorovi alebo bojovať s nehostinnou klímou, tým viac rozvíja obranné a adaptačné mechanizmy na úrovni molekúl, ktoré zaujímajú aj vedcov z oblasti medicíny a kozmetického priemyslu. Platí to o opuncii, ktorá je druhom kaktusu pochádzajúceho z Mexika, ale aj o Aloe vera a dokonca o žihľave, pretože tieto rastliny vo svojich pichliačikoch a v pŕhlivých „pazúrikoch“ skrývajú doslova poklad. Plný vitamínov, minerálov aj vlahy.