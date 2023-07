Udržateľná móda – kombinácia štýlu a ekológie

Čo to znamená v praxi? Pri tomto trende nosíme oblečenie, ktoré vydrží roky a stále vyzerá trendovo. Znamená to preferovať kvalitu nad kvantitou a investovať do kúskov, ktoré vydržia dlhšie. Tento koncept podporuje aj recykláciu a druhé šance pre módne kúsky. Výrobcovia dodržiavajú etické výrobné postupy, berú ohľad na životné prostredie a vyvíjajú alternatívne materiály, ktorých výroba je ekologickejšia ako napríklad výroba ľanu či bavlny.

Udržateľná móda Zdroj: archív značky Buga

Prečo nemôže stáť udržateľné tričko 5 eur? Odpovedá Julianna Rencés Kovács, dizajnérka

My lokálni výrobcovia musíme zohľadniť aj prácu našich zamestnancov. Predsa krajčírky očakávajú a zaslúžia si dôstojnú mzdu ako každý z nás. Platíme primerané odvody, nájmy a životná úroveň nás stojí oveľa viac ako v ázijských krajinách, kde pracovníci veľkých fabrík žijú v neetických podmienkach. Slowfashion značky používajú kvalitné ekologicky vyrábané certifikované látky, väčšinou prírodné alebo recyklované, čím znižujú uhlíkovú stopu. Látky sú často predprané, vyzrážané, aby sa následne nezbehli po prvom praní. Oblečenie vyrobené takýmto spôsobom vydrží oveľa dlhšie ako výrobky rýchlej módy.

Julianna Rencés Kovács, dizajnérka Zdroj: Love Colors

Len pre bohatých?

Udržateľné veci niečo stoja, nebudeme si klamať. Ale nemusí ísť o stovky eur, ako je to pri dizajnérskych značkách. A uvedomte si, že kvalitné oblečenie vás budú sprevádzať celé roky, takže investícia sa vám vráti. Zabudnite na nakupovacie flirty typu „každý druhý týždeň nové šaty alebo aspoň tričko“. Zrejme si tým riešite niečo iné ako nedostatok kúskov v šatníku. Sústreďte sa na udržateľnú nadčasovú módu a neriešte stále sa meniace trendy.

Udržateľná móda Zdroj: archív značky jablon.ka

