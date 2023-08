EBE 20 Los Angeles - Na snímke americká speváčka Taylor Swiftová vystupuje na koncerte v rámci turné The Eras Tour na štadióne SoFi Stadium v americkom Los Angeles v noci na 8. augusta 2023. FOTO TASR/AP Taylor Swift performs during "The Eras Tour," Monday, Aug. 7, 2023, at SoFi Stadium in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Zdroj: Chris Pizzello