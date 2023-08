Ako to funguje?

Nie všetky sa v lete pýšime bronzovou pokožkou, ktorú sebavedome vystavujeme na obdiv v crop topoch a šortkách. Našťastie máme pomocníkov, ktorí budú našu pokožku rozmaznávať a pritom jej prepožičajú nádherný slnečný odtieň. Bez škodlivého žiarenia, chemikálií a bez rizika. Samoopaľovacie produkty sú považované za najzdravšiu alternatívu opaľovania. Účinnou látkou je dihydroxyacetón (DHA), získavaný prevažne z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny. DHA ostáva len v najvrchnejšej vrstve pokožky a nedostáva sa do tela. Po aplikácii DHA reaguje s aminokyselinami v najvrchnejšej vrstve pokožky. Výsledkom tejto reakcie je zhnednutie, ktoré vyzerá ako opálená pokožka. Takéto „falošné“ opálenie je len povrchové a dočasné - prirodzene sa stráca postupným zlupovaním odumretých buniek. Preto treba aplikáciu opakovať každé 3 až 7 dní.

samoopaľovanie Zdroj: shutterstock

1. Tajomstvom úspechu je výber správneho produktu

Samoopaľovacie prípravky dodajú vašej pokožke bronzový odtieň ľahko a rýchlo a navyše sa vyhnete škodlivému UV žiareniu. Základom je zvoliť ten správny samoopaľovací prípravok a vyvarovať sa chybám pri aplikácii.

2. Ako predísť škvrnám a nerovnomernému opáleniu?

Prvé a veľmi dôležité pravidlo „falošného“ opaľovania je dôkladný peeling. Odstránenie odumretej pokožky pred použitím opaľovacieho prípravku je najlepší spôsob, ako zabrániť nerovnomernej aplikácii a tmavým škvrnám.

Píling si pripravte z kávovej usadeniny a olivového oleja. Zdroj: shutterstock

3. Hydratujte!

Po pílingu hydratujte miesta, ktoré sú zvyčajne suché, predovšetkým lakte, kolená a členky. Je rozdiel, či samoopaľovací prípravok aplikujete na suchú alebo hydratovanú pleť. V druhom prípade bude opálenie jednotné s prirodzeným leskom.

4. Vrstvenie farby

Samoopaľovací prípravok si vyberajte podľa toho, aby korešpondoval s tónom vašej pleti a nie podľa toho, aký odtieň by ste si priali. Buďte trpezlivá a radšej stavte na viacero aplikácií svetlejšieho prípravku, až kým dosiahnete želaný odtieň. Veľmi svetlé typy pokožky reagujú inak ako stredne tmavé. To je aj dôvod, prečo sa samoopaľovacie prípravky vyrábajú vo viacerých stupňoch. Pomer samoopaľovacej látky DHA v prípravku pre svetlú pleť je do 6%. Pre olivovú zvoľte vyšší stupeň.

5. Zdola nahor

Vždy vmasírujte malé množstvo krému či peny krúživými pohybmi od nôh, spodnej časti tela nahor. Po nanesení krému na bruško už zostaňte vzpriamené, paže a ruky nechajte nakoniec. Ideálne je použiť aj špeciálne rukavice určené pre samoopaľovanie. Po aplikácii počkajte minimálne 10 minút, než vaša pokožka krém absorbuje a budete sa môcť obliecť. Tiež je dobré vyvarovať sa sprchovaniu aspoň na 6 až 8 hodín.

Samoopaľovacia rukavica uľahčí rovnomerné nanášanie produktu. Zdroj: shutterstock

6. Na chrbát sprej

Aplikáciu samoopaľovacieho prípravku na chrbát vám uľahčí sprejová forma. Pomôcť si môžete aj pomocou mäkkej kúpeľovej kefy, ktorou sprej rozoriete dostratena.

7. Tvár a dekolt

Vyberajte si samoopaľovacie prípravky na tvár s hydratačnými a vyživujúcimi zložkami, novinkou sú produkty s obsahom omladzujúceho séra. Nezabudnite predtým použiť hydratačný krém alebo sérum. Ak ste zabudli, nevadí, môžete ho naniesť aj následne.

8. Drobné opravy

Ak vás napriek všetkým opatreniam zaskočila škvrna nejaká škvrna či ostrý farebný prechod, odstránite ich šťavou z polovice citróna zmiešanou s kávovou lyžičkou soli. Stačí, ak si zmes nanesiete na kozmetický tampón a krúživými pohybmi potriete postihnuté miesta s fľakmi.

9. Tantouring

Vystúpené miesta na tvári ako čelo, nos, lícne kosti a brada sú vždy prirodzene opálené o niečo viac ako zvyšok tváre. Ako to dosiahnuť samoopaľovaním? Beauty influencerky sa vynašli pomocou kontúrovacieho štetca. Na vystúpené časti tváre jednoducho naneste viac vrstiev samoopaľovacieho prípravku. Presne tak, ako by ste si nanášali tónovací púder pri kontúrovaní.

10. Udržte farbu

Táto univerzálna rada platí pri každom opaľovaní. Čím je pokožka vláčnejšia, tým dlhšie bude rovnomerne hnedá. Telové mlieko po sprchovaní je samozrejmosť. Pridajte aj trblietky, aby pôsobila hladšie.