1. Olej namiesto klímy

Nemáte doma či v kancelárii klímu a musíte pracovať? Do studenej vody pridajte 3 kvapky mätového alebo pomarančového oleja, namočte handričku a obklad si priložte na zátylok. Ak ste na home office, vyšúchať ňou môžete aj celé telo - voda sa bude odparovať a príjemne chladiť.

2. Masáž kockou ľadu

Krátko prechádzajte ľadovou kockou po čele, krku a dekolte. Osvieži aj priloženie ľadu na zápästia lakťové a kolenné jamky. Nemáte klímu, len ventilátor? Postavte predeň misku s kockami ľadu.

kocky ľadu Zdroj: SHUTTERSTOCK

3. Rýchly tip proti opuchom nôh

Šľapky či žabky zabaľte do igelitky a šup s nimi na 30 minút do mrazničky. Potom si ich rýchlo obujte.

Ako zmierniť následky horúčav? Zdroj: shutterstock

4. Neviete v tej horúčave spať?

Čerešňová šťava je bohatým zdrojom horčíka, draslíka, antioxidantov a pre spánok dôležitého hormónu melatonínu. Spolu s kockami ľadu je to ten najlepší letný koktejl na spanie!

Ako zmierniť následky horúčav? Zdroj: shutterstock

5. Tip pre kávičkárky

Vraj zo studenej kávy sa opeknieva? Za pokus to stojí! Robte to ako Talianky a do milovaného pressa hoďte kocku ľadu.