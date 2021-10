Od členov kráľovskej rodiny sa očakáva, že budú dodržiavať tradície, predpisy a zvyky, za ktoré sa ich predkovia zaviazali. Súčasťou britskej monarchie je už 10 rokov aj vojvodkyňa Kate, ktorá povedala princovi Williamovi svoje áno 29. apríla 2011. Svadbu vo westminsterskej katedrále sledovalo v tom čase 26 miliónov Britov a ďalšie stovky miliónov ľudí po celom svete.

V knihe The Royals in Australia sa napríklad uvádza, že nikto z členov si nemôže ísť skôr ľahnúť do postele, kým tak neurobí samotná kráľovná. Toto pravidlo doposiaľ neporušil nikto, až na princeznú Dianu, ktorá sa neustále ospravedlňovala a išla si ľahnúť oveľa skôr než všetci ostatní.

20 pravidiel, ktoré treba dodržiavať:

1. Keď kráľovná stojí, musia sa postaviť aj všetci v miestnosti. Rovnako aj keď kráľovná odchádza.

2. Pri pozdravení kráľovnej sa očakáva, že muži sklonia hlavu, zatiaľ čo ženy sa jemne poklonia.

Zdroj: Getty

3. Očakáva sa, že členovia kráľovskej rodiny nikdy neprejavujú náklonnosť k danej kultúre. Príkladom sú napríklad statické pózy Kate a Williama počas návštevy Taj Mahalu v roku 2016.

4. Kráľovský svadobný zvyk, ktorý sa datuje od princeznej Viktórie káže, že každá nevesta musí mať vo svojej svadobnej kytičke aspoň jeden konár myrty.

5. Je pravidlom, že všetci členovia, vrátane Kate, si musia na kráľovské turné zbaliť čierne oblečenie pre prípad, že by niekto v rodine náhle umrel.