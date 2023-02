Milé dámy, priznajme si to. Mnohým z nás náramne lichotí pozornosť spojená s atraktívnym vzhľadom. Ak máte kamarátku s bujnejším poprsím isto ste si všimli, že muži si oveľa ľahšie všimnú atraktívnejší hrudník ako veselú povahu a prenikavú ženskú inteligenciu. Preto ženy s lepšie vyvinutým hrudníkom disponujú väčším sebavedomím a častokrát aj úspechom v živote. A nemusíme nijak extra zdôrazňovať, že ak si my sami neveríme, aj akékoľvek úspechy sa nám budú v živote skôr vyhýbať. Pár čísel za všetko.

Podľa výskumu anglického univerzitného profesora Virena Swamiho a jeho kolegov až 71% žien nie je spokojných s tvarom alebo veľkosťou svojich pŕs. Výskum sa uskutočnil na vzorke 18541 žien v 40 rôznych krajinách s priemerným vekom 34 rokov. Výskum odhalil, že až 48% žien zo sledovanej vzorky by chcelo zväčšiť objem svojho hrudníka. Tento fakt podporujú aj štatistiky jednej z popredných značiek v digitálnom zdravotníctve v USA, s názvom Medzino, ktoré ukazujú, že až 15,5% všetkých kozmetických operácií vykonávaných vo svete tvoria práve prsné implantáty - takzvané silikóny. Ich zdravotné dopady však tají väčšina plastických chirurgov a dozviete sa ich až z dokumentov, písaných milimetrovým písmom, ktoré vám dajú podpísať bezprostredne pred zahájením operácie. Poznáte to, veď kto by to čítal...

Nejde ani tak o riziká, znížená kvalita života je istá

O tom, že plastické chirurgické zákroky na skrášlenie poprsia sú rýchle a ich efekt je v podstate okamžitý vieme. Avšak, uvažovali ste niekedy nad rizikami, ktoré sú so zákrokom spojené? Americká asociácia plastických chirurgov pripúšťa nasledovné komplikácie, ktoré môžu s implantátmi vzniknúť.

Prvé komplikácie môžu nastať už počas zákroku, a to pri celkovej anestézii. Tak ako pri iných chirurgických zákrokoch, aj pri plastike je potrebné predoperačné vyšetrenie a anestéziologické testy, ktoré ukážu či je vaše telo na uspatie pripravené.

Okrem toho môže vzniknúť počas alebo po zákroku takzvaný skvamocelulárny karcinóm spojený s prsným implantátom, ktorý vlastne predstavuje akýsi rakovinový zárodok v oblasti prsníka.

Medzi ďalšie komplikácie patrí krvácanie, zmeny v položení alebo citlivosti bradaviek, hromadenie tekutín v prsníkoch, prasknutie či nesprávna poloha implantátu, pretrvávajúca bolesť prsníkov, infekcia i nepekné zvrásnenie kože nad implantátom.

Možno teraz namietate, že tieto riziká sa vôbec nemusia prejaviť a máte absolútnu pravdu. Existujú však ďalšie záležitosti, ktoré vás spoľahlivo pripravia o kvalitu života a o ktorých sa ohlušujúco mlčí. Pravdepodobnosť ich výskytu je pritom takmer istá.

Životnosť implantátov je prvý vážny problém. Implantáty je potrebné po istej dobe vybrať a vymeniť, takže celý bolestivý zákrok a rekonvalescenciu musíte podstúpiť odznova. A áno, reoperácia je rovnako drahá ako prvotná operácia a možno aj drahšia, takže si pripravte ďalšie tisícky. So sporením začnite už dnes. Výrobcovia silikónov uvádzajú životnosť až dvadsať rokov. Samotný materiál implantátov túto životnosť určite má. To ale neplatí pre tkanivo vašich pŕs, ktoré ho obklopuje. Niektoré ženy musia podstúpiť opakovanú operáciu už do päť rokov od vloženia prvých implantátov. Väčšina implantátov sa však musí vymeniť najneskôr do 10 rokov. Prečo?

Pre telo sú silikóny cudzie telesá. Preto ich telo časom obalí tkanivom, ktoré stvrdne. To spôsobuje bolesti, pocity ťahu pri niektorých druhoch pohybu a dokonca až bolestivé hrčky na povrchu prsníkov. Namiesto krásneho poprsia, tak budete časom na svojom tele nosiť dve neforemné nezdravo vyzerajúce delové gule.

Silikóny radi cestujú. Ak si myslíte, že vaše implantáty ostanú na jednom mieste po celú dobu ich životnosti, ste na omyle. Časom zákonite zmenia polohu, čo vytvára asymetrický vzhľad prsníkov. Implantáty s hrubým zrnitým povrchom sú voči pohybu odolnejšie, na druhej strane ich telo oveľa rýchlejšie a agresívnejšie obaľuje tkanivom. Je to dvojsečná zbraň.

Už nikdy sa dobre nevyspíte. Milujete spánok na bruchu alebo, v polohe supermana? Tak na to rýchlo zabudnite. So silikónmi je to väčšinou nemožné. Tlačia a bolia. A to nielen bezprostredne po zákroku ale navždy. Pamätajte, že ide o cudzie telesá vo vašom tele.

Následky sú trvalé. Pri rozhodovaní či ísť alebo neísť pod nôž, pamätajte aj na to, že operácia pŕs je nezvratný proces s trvalými následkami. A nejde len o jazvy. Keď si ich raz dáte, vaše prsia už nikdy nebudú vyzerať tak ako pred tým. A to ani po odstránení implantátov. V takom prípade prsia ostávajú natrvalo ploché a ovisnuté.

Po vymenovaní týchto faktov je už asi každému jasné, že plastika by mala byť až úplne poslednou možnosťou, ako skrášliť prsia. Pred jej absolvovaním by ste mali využiť iné alternatívy, ktoré by vám mohli pomôcť cítiť sa krajšie a sebavedomejšie. Veď plastika neutečie. A verte nám, že účinná a bezpečná alternatíva existuje. Chcete vedieť aká?

Ako neprísť o zdravie a mať krásne prsia?

Zabudnite na krémy na zväčšenie poprsia, azda každá z nás si vie dobre predstaviť, prečo nemôžu byť dostatočne účinné. Krémy pôsobia len na povrchu pokožky a hlbšie prenikajú len minimálne. Výsledkom je hebká a pružnejšia pleť, ale to je asi tak všetko. Nepomôže ani cvičenie prsného svalstva. To môže byť dokonca kontraproduktívne a prsia sa môžu vplyvom cvičenia dokonca zmenšiť. A čo vákuové pumpy na zväčšenie pŕs z Aliexpresu? Vyhodené peniaze, vyhnite sa im… Jedna vec ale skutočne funguje. A možno sa budete čudovať, že sa jedná o tabletky na zväčšenie poprsia. Ako jediná z alternatívnych metód, tabletky účinkujú smerom z vnútra na vonok a tak dokážu doručiť najlepšie výsledky. Ako to ale funguje?

Zjednodušene povedané, stačí pravidelne užívať tabletky a o ostatné sa už postarajú účinné látky, ktoré sú v nich obsiahnuté. Tie stimulujú prsné tkanivá k prirodzenému rastu. Ak si vyberiete správny typ tabletiek na skrášlenie pŕs, nemusíte sa obávať zdravotných rizík, ktoré sú v porovnaní s plastikou úplne zanedbateľné. Tabletky ale majú aj nevýhody.

Jednou z nich je, že proces zväčšenia poprsia je pomerne zdĺhavý. Prvé výsledky síce budete pociťovať už v priebehu dvoch alebo troch týždňov, ale skutočne ohromujúci efekt prichádza až po dvoch troch mesiacoch pravidelného užívania. Je to teda iba pre trpezlivých. Ak ale budete tabletky užívať poctivo a pravidelne a budete mať šťastie, môžete sa dočkať výsledkov, porovnateľných so silikónmi. Tie navyše môžu pretrvávať dlhodobo, čo je super správa. Dávajte si ale dobrý pozor a nenechajte sa nachytať!

Nikdy nenakupujte neznáme lieky na internete, ktoré sľubujú skrášlenie pŕs. Tie môžu byť plné škodlivých chemikálií, čo je nebezpečné. Vždy siahnite len po čisto prírodných tabletkách, ktoré sú na Slovensku registrované a schválené našimi úradmi. Našťastie na výber máte z viacerých možností. Po podrobnejšom rešerši môžeme odporučiť na príklad tabletky značky BreastExtra+ , ktoré sa nám pozdávajú najmä z hľadiska asi najlepšieho zloženia, spomedzi všetkých relevantných produktov tohto typu. Ani cena nie je zlá. Navyše je značka spoločensky zodpovedná a dlhodobo podporuje slovenskú Ligu proti rakovine (ako uvádza na svojom blogu), čo je nám veľmi sympatické. Ak by vám ale táto značka nesedela, určite nájdete aj ďalšie použiteľné.

Čo dodať na záver? Obrovské množstvo žien trápi vzhľad ich poprsia. Azda aj preto sa plastická chirurgia sa teší veľkej obľube u žien rôzneho veku. Utrpenie spojené s plastikou pŕs je ale trvalé a platí tu staré známe príslovie, že za krásu sa draho platí. Na to, aby ste sa mohli spokojne usmievať a vylepšiť vzhľad svojho hrudníka nemusíte hneď absolvovať náročný chirurgický zákrok. Skúste uprednostniť prirodzenejšiu cestu, vedúcu z vnútra navonok a tešte sa z krásnych pŕs bez trvalých zdravotných následkov. Každá z nás má právo cítiť sa fajn a pohodlne vo vlastnom tele. Stačí spraviť prvý krok a zázraky sa začnú diať samé.

