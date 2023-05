„Pred dvoma mesiacmi sme spolu s Digitálnou koalíciou spustili projekt Digitálny žiak. Vďaka tejto unikátnej schéme podpory žiakov základných a stredných škôl dostane viac ako 152 000 školákov príspevok z eurofondov na nákup výpočtovej techniky, ktorú potrebujú pri svojom vzdelávaní. Najlepším dôkazom zmysluplnosti tohto projektu je obrovský záujem o digitálny príspevok – do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo už viac ako 52 000 žiakov. Uplynulý týždeň sa projekt posunul do ďalšej fázy. Prvým stovkám žiakov stredných škôl už prišli overovacie kódy, vďaka ktorým si vo vybraných predajniach môžu uplatniť príspevok 350 eur pri kúpe svojho digitálneho zariadenia,“ uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Ilustračné foto Zdroj: Digitálna koalícia/Peter Brichta

V ostrej fáze projektu, ktorú Digitálna koalícia spustí do konca mája, získa svoje overovacie kódy ďalších 20-tisíc žiakov. Tí si svoje zariadenia budú môcť vyzdvihnúť vo viac ako 500 predajniach po celom Slovensku.



„Digitálne zručnosti sú nevyhnutným základom pre plné využitie všetkých príležitostí, ktoré dnešná, digitálna, doba ponúka. Žiaľ, aj napriek tomu dnes mnohí žiaci nemajú potrebné digitálne vybavenie vďaka ktorému by sa mohli plnohodnotne pripravovať na štúdium aj z domu a rozvíjať tak svoje digitálne zručnosti v maximálnej možnej miere. Veríme, že projekt pomôže zásadne zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Rekordný záujem žiakov a rodičov potvrdzuje, že príspevok na nový, kvalitný notebook či tablet, predstavuje pre žiakov a domácnosti adresnú pomoc,“ dopĺňa predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.

Ilustračné foto Zdroj: Digitálna koalícia/Peter Brichta

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu domácností na Slovensku. Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách a žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách. O príspevok v hodnote 350 eur môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.