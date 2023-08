Možno ste tiež zachytili fotky či REELSka na sociálnych sieťach s festivalovým outfitmi, tanečkami na koncertoch obľúbených interpretov či nohy trčiace zo stanu. Alebo ste neraz boli aj ich tvorcami. Kým pomerne nedávno by ste ich museli odfotiť, film nechať vyvolať, fotku zalepiť do obálky a poslať, dnes je to vďaka technológiám neporovnateľne jednoduchšie. A rýchlejšie. Ale viete si vlastne predstaviť, aké množstvo dát museli využiť tie desiatky tisíc návštevníkov Pohody a Grapeu, aby svoje fotky či videá dostali online? My poznáme odpoveď!

Desiatky tisíc gigabajtov

Okrem toho, že Orange stage už niekoľko rokov prináša skvelé hudobné vystúpenia, Orange sa už dlhodobo stará aj o kvalitné a spoľahlivé internetové pripojenie. Super rýchle 5G, bezplatné Wi-Fi či možnosť využiť 10 GB dát len tak, zadarmo, sa postarali o to, že návštevníci týchto dvoch najväčších slovenských festivalov sa teda fakt nekrotili. Predátovali totiž vyše neuveriteľných 27 000 gigabajtov. Oproti minulému roku je to takmer o polovicu viac.

Ilustračné foto Zdroj: Orange

Festivaly žijú aj ekológiou

V dnešnej dobe, keď spoločnosťou rezonujú environmentálne témy viac než kedykoľvek pred tým, sa ekológia stala neoddeliteľnou súčasťou aj hudobných festivalov. Orange preto opäť podporil recykláciu starých mobilov. Ruku na srdce. Máte aj vy niekde na samom spodku zásuvky starý telefón? Stavili by sme sa, že áno! Tie doma vyhrabali aj návštevníci Pohody, Grapeu i festivalu Atmosféra. Prispeli tak svojou troškou ku krajšej budúcnosti našej planéty. V rámci tejto aktivity sa vyzbieralo vyše 2.600 kusov starých mobilov. Síce vyšli z módy, no našťastie neskončili v smetiaku a recyklácia im tak môže vdýchnuť nový život.



Ich využitie je rôzne – recyklujú sa kovové, plastové i sklenené časti, no môže z nich vzniknúť aj takýto úžasný doplnok. Festivalovú korunu vytvorila návrhárka Michala Hriňová, video nájdete TU . Skvelý nápad, čo poviete?