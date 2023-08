Mladým čoraz viac chýba aktívny pohyb, na ktorý nemajú chuť a niekedy ani možnosti. Čo sa s tým dá robiť a ako to zmeniť? Tak, ako to robí obchodný reťazec, ktorý pre deti aj tínedžerov stavia moderné ihriská, kde majú šancu oddychovať aktívne a spolu s rovesníkmi. Môžu sa tu vyblázniť pri streetballe, zajazdiť si na skateboarde alebo si zacvičiť na workoutovej konštrukcii. Kaufland od 17.8. do 20.9. štartuje hlasovanie, v ktorom verejnosť môže dať svoj hlas práve svojmu mestu či mestskej časti. V siedmich víťazných lokalitách potom postaví nový K Park, ktorý mladej generácii poskytne ideálne miesto pre pohyb a relax na čerstvom vzduchu.

Zábava pre deti aj tínedžerov

Počítačové hry, hlava sklonená nad telefónom, nekonečné scrollovanie po tablete, áno, takto dnes deti a mládež najčastejšie trávia svoj voľný čas. Preto obchodný reťazec prišiel s nápadom K Parkov a aktuálne rozbieha už 3. ročník projektu, ktorého tvárou sa stal raper Separ. Populárny hudobník aj prostredníctvom svojich sociálnych sietí motivuje fanúšikov, aby nesedeli doma, ale radšej si spoločne s rovesníkmi zašportovali. Tak si užijú oveľa viac zábavy, veď kde inde si na jednom mieste môžu zahrať pingpong a potom zdolať lezeckú stenu?



„Pre Kaufland je dôležité, aby deti aj tínedžeri vedeli, že súčasťou zdravého životného štýlu je pestrá a vyvážená strava a pohyb. K Parky im dávajú príležitosť, aby svoj voľný čas trávili aktívnejšie. Život na sociálnych sieťach, ktorým sú stále viac pohltení, môžu vymeniť za ten skutočný, ktorý sa odohráva vonku a v spoločnosti kamarátov. Aj na našich ihriskách,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland, ktorý moderné športovo-oddychové areály buduje po celom Slovensku. Doteraz ich postavil už jedenásť.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Čím viac hlasov, tým väčšia šanca na výhru

K Parky svojou záštitou podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a do 3. ročníka projektu sa prihlásilo 31 miest a mestských častí. Záujemcovia sú rozdelení do troch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov, pričom v každej veľkostnej kategórii zvíťazia dve mestá alebo mestské časti s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Obchodný reťazec však postaví siedmy bonusový K Park aj v tej lokalite, ktorá nazbiera najväčší počet hlasov počas celého trvania hlasovania na www.kauflandpark.sk. Hlasovanie prebieha od 17. augusta do 20. septembra a zapojiť sa doň môžu všetci, ktorí sa na stránke zaregistrujú. Každý deň môžu svojmu mestu či mestskej časti poslať jeden hlas a šance na výhru sú pre všetkých záujemcov vyrovnané. Hlasovať sa oplatí o to viac, že v hre je aj tridsať smartfónov.

Kto sa zaradí medzi 7 víťazov?

Tento rok sa z nových športovísk tešia obyvatelia dvoch košických sídlisk KVP aj Nad jazerom, Kežmarku či Starej Ľubovne, ďalšie onedlho pribudnú v Šamoríne, Považskej Bystrici aj v Lučenci. Tieto mestá získali v hlasovaní verejnosti najväčšiu podporu počas 2. ročníka projektu a zoznam ďalších siedmich víťazných lokalít zverejní Kaufland už 21. septembra. Tak čo, odovzdáte favoritovi svoj hlas? Možno práve on rozhodne o tom, že aj vy si už o rok budete môcť užívať zábavu v novom K Parku!