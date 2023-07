Letná vandrovka, na ktorej nebudú chýbať obľúbení hrdinovia Medvedík Kuniboo a Zajko Turbo, rytieri ani princezné, začína v nedeľu 30. júla v Trenčíne, kde rozprávkové kráľovstvo vyrastie priamo na Mierovom námestí.



O týždeň neskôr sa presunie do Košíc, kde Kaufland Detský festival postaví 6. augusta svoj kráľovský stan na Hlavnom námestí pri Dolnej bráne. Rozprávkovú cestu s nádychom stredovekej histórie zavŕšime 3. septembra vo Zvolene na Námestí SNP. Vo všetkých troch mestách zažijete veľké množstvo zábavy!

Čo sa bude diať v Trenčíne?

30. júla štartujeme nielen v živom vysielaní na rodinnej Turbo TV, ale aj priamo na námestí pod Trenčianskym hradom. Najmladších divákov zabaví Paci Pac, škriatok Fíha Tralala či humorný príbeh Teátra Komika o tom, ako rytier hľadá svoju princeznú. S Turbom a Turbim si deti užijú veselý „Šiši deň“ a o zábavu na pódiu sa postarajú moderátori Veronika Hatala a Milan „Junior“ Zimnýkoval v úlohe kráľovnej a kráľa. Tým to ale zďaleka nekončí! Poriadnu šou na javisku rozbalí nielen spevák Alan Murin, ale aj Kali a Peter Pann. Veď vandrovať sa dá aj vo veľkom štýle, no nie?

Tipy pre rytierov a princezné

Na milovníkov histórie bude od rána čakať originálny stredoveký jarmok. Viete, ako chutí stredoveká kuchyňa pripravená z dobrôt privátnej značky K-Z lásky k tradícii? Príďte to zistiť, a rovnako si môžete namlieť obilie na múku či pripraviť placky, aké sa jedávali na kráľovských dvoroch. Pre malých maškrtníkov je pripravená ochutnávka nových produktov Kaufík z radu K-Z lásky k tradícii, ale aj Kaufíkov drevený kolotoč.



Mali ste už na sebe skutočné rytierske brnenie? Ak nie, máte šancu si ho vyskúšať v rytierskom tábore! Alebo sa priučte stredovekým remeslám - kováč s vyhňou, drotár, kožiar, bylinkár či rezbár, tí všetci na jarmoku predvedú svoje umenie. Tradičné hry, historický pochod námestím, do ktorého sa pridajú umelci aj herci, to všetko bude súčasťou letnej vandrovky s Kaufland Detským festivalom . A ak vaše deti ešte nikdy nevideli draka, 30. júla ho možno stretnú naživo!

Máte to do Trenčína ďaleko?

Nevadí! Stredoveká atmosféra tohto rodinného podujatia vám ani tak neujde, pretože v poslednú júlovú nedeľu ho môžete sledovať nielen na káblovej Turbo TV , ale aj online na stránke detskyfest.sk , či kedykoľvek zo záznamu na YouTube kanáli Kaufland Detský festival.

Dobrá rada na záver

Ak na podujatie, nad ktorým držia záštitu mestá Trenčín, Košice aj Zvolen, prídete v kostýme či na bicykli, užijete si ešte väčšiu zábavu, a možno aj sladké prekvapenie. To k letu patrí rovnako ako skvelé zážitky, o ktoré sa, ako vždy zadarmo, aj tento rok postará Kaufland.