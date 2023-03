Posiela záhadné esemesky, vracia sa neskoro domov a každú chvíľu musí niekam na jednu noc odcestovať? Neklamné znamenie, že medzi vás vstúpila iná či iné.

Ak s ním nechcete vyraziť dvere, budete sa s milenkami musieť vysporiadať. Ale skôr, než mu vyrobíte scénu, vyhádžete veci na ulicu a jej rozbijete okná, skúste boj rafinovanejší. Získajte ho späť.

1. Vnímajte ho, bude vnímať vás

Možno na vás už všetci zbadali, že sa trápite, ale on nič. Dokiaľ mu nepoviete, že vám chýba, že ho milujete alebo že trpíte, keď trávi noci s inou, nevycíti to. Buďte na príjme a vnímajte, čo hovorí on. Možno zistíte, že u tej druhej hľadá niečo, čo predtým nachádzal u vás, a bude nadšený, keď mu to znova poskytnete. Zvyčajne to býva pozornosť, uznanie a obdiv.