Nemecký magazín Cosmopolitan sa podujal na prieskum a vyspovedal mužov, aké majú preferencie u žien „tam dole“. Toto sú zaujímavé zistenia!

1. Intímne ochlpenie: ÁNO či NIE?

Je to ako s predzáhradkou pri útulnom domčeku. Presekávať sa cez bujný porast mačetou pre nich nie je atraktívne, ale! Väčšina mužov ju považuje za peknú, pokiaľ nie je príliš precízne upravená, jednoducho vyvoláva dojem prirodzenej krásy. Nemusíte si teda ochlpenie upravovať úplne do detailov ani byť zakaždým vyholená úplne dohladka. Mužom stačí, ak uvidia cieľ svojej cesty, kríky pozdĺž nej ich veľmi nezaujímajú.

S úpravou tam dolu to vôbec nemusíte preháňať. Zdroj: shutterstock

2. Také či onaké… Muži ich milujú!

Variácie pohlavných pyskov sú asi také rozmanité ako mužská pýcha: Môžu byť plné, úzke, vyčnievajúce alebo takmer neviditeľné. Nepokladajte ich za nepriateľa alebo zdroj hanby v posteli – všetky pysky sú úžasné! Neverili by ste, že pre mnohých mužov sú sexi práve tie vyčnievajúce. Muža aj tak najviac zaujíma to, ako vás môže uspokojiť a priviesť k orgazmu.

Vaša vagína je jedinečná a preto dokonalá. Zdroj: shutterstock

3. Je pre mužov dôležité, ako „tam dolu“ voniame?

Samozrejme, každá vagína má úplne špecifickú vôňu. Skutočne má máločo spoločné s parfumovanou sviečkou od Gwyneth Paltrow, ktorá takýmto spôsobom zarába na vôni svojej vagíny. Žiadne obavy, muži to vedia a milujú to. Každá voniame inak – je to ako prekvapenie. Stačí sa len uistiť, že ste tam dolu svieža, to úplne stačí.

Muži milujú našu prirodzenú vôňu. Zdroj: shutterstock

