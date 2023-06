Dáši sa zrútil svet a rozpadol vesmír, keď sa dozvedela, že ju manžel, s ktorým bola 11 rokov, podvádza.

Bohužiaľ, neostalo iba pri nevinnom romániku – manžel to s novým vzťahom myslel vážne a Dášu s dvoma synmi, dnes 8 a 10 ročným, opustil. Tá nová bola jeho kolegyňa z práce a každý ju uisťoval, že im to dlho nevydrží. No čo čert nechcel, im to vydržalo. Vzali sa, majú spolu dcéru a vyzerajú veľmi šťastne.

Dáša sa začala s niekým aj stretávať, ale stále si ho drží od tela a neprestáva ho porovnávať s bývalým, ktorý bol pre ňu láskou jej života.

Ako jej mohol toto urobiť? Zdroj: Shutterstock

Nový šťastný život jej exmanžela je pre ňu nestrávenou horkou pilulkou. Nevie sa zmieriť s tým, že naozaj našiel niečo lepšie, a že ona mu nebola dosť dobrá. Živila v sebe nádeje, že sa vráti, bude prosiť o milosť a sypať si popol na hlavu, no nestalo sa tak...

Večer, keď sa cíti osamelá a víria jej hlavou neznesiteľné myšlienky, „zabíja“ čas špehovaním svojho ex na sociálnych sieťach. Sama priznala, že práve kvôli tomu sa cíti ešte mizernejšie. Všetko nám napísala do mailu a pýtala sa, či na to existuje nejaká rada.

Ako jej mohol toto urobiť? Zdroj: Shutterstock

Ako z toho von

Prvá a zásadná vec, ktorú by mala spraviť, je prestať špehovať. Sociálne médiá a všetko, čo sa v nich objaví, pôsobí nablýskane a úchvatne, ale vôbec to nemusí zodpovedať realite. Treba spraviť všetko preto, aby sa z porovnávania seba a iných nestala závislosť, lebo to veľmi ničí sebadôveru.

Stavíme sa, že hoci život jej ex vyzerá perfektne, aj on s jeho novou ženou sa hádajú a riešia komplikované veci ako všetky ostatné páry. Pravidlo znie: Neverte všetkému, čo vidíte, a už vôbec nie, ak je to na Facebooku.

Dáša si môže povedať, že ak dokázal podviesť ju, matku jeho dvoch synov, veľmi pravdepodobne dokáže podviesť aj svoju novú ženu. On však už nie je jej partner, a preto je čas prestať ho riešiť. To najlepšie, čo môže urobiť, je zatieniť jeho šťastie svojím. To, že sa po jej boku už objavil nový muž, je skvelá správa a výborný začiatok. Toto je smer cesty. Už nie je čas otáčať sa stále dozadu, ale skôr začať pracovať na sebe a svojom novom ja.