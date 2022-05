Sex neoddeliteľne patrí k životu. Nebyť sexu, neboli by sme tu. Kým niekto ho berie ako manželskú či partnerskú povinnosť, iní si ho užívajú, kedy to len ide. Sú však typy tohto pôžitku, ktorým by ste radšej mali vyhnúť, ak si neskôr nechcete trieskať hlavu o múr.

Sex s gejom

Ak ste si práve povedali, čo je to za somarinu, veď je to predsa gej, tak sex s ním by som určite nemala, vyvedieme vás z omylu. Niekedy totiž my, ženy, stúpime aj do tejto rieky. Ako je to možné? Je neodolateľne krásny, je to náš skvelý kamarát, ktorý nám absolútne rozumie a môžete s ním preberať všetko od nakupovania až po samotný sex. Ale len preberať. Nech vás akokoľvek priťahuje, neskúšajte ho dostať do postele a "prerobiť". Gej ostane gejom. A vám by mohli ostať nakoniec len oči pre plač. Berte ho preto len ako kamarátku s "verjcakom", s ktorou si nikdy nebudete konkurovať.