Trápia vás v posteli pochybnosti? Ženy tieto veci väčšinou považujú za dôležité, ale muži si ich NAOZAJ ani len nevšimnú!

Aj keď ste sa na milovanie s vaším drahým tešili, nahlodávajú vás pochybnosti, či pri tom vyzeráte dobre... Máme pre vás dobrú správu. Tieto veci počas sexu váš partner určite nerieši.

Tešili ste sa na to celý deň a ešte viac celý večer. A keď sa konečne ocitnete s milovaným v milostnom objatí, začnú vám hlavou víriť čudné myšlienky. Že tie vlasy ste si ráno predsa len mali umyť, v účese ešte nevyzerali také mastné, ale keď vám ich teraz ON rozstrapatil, tak je na nich vidieť a určite aj cítiť to, že nie sú úplne v poriadku.

Pochybnosti naskakujú a kvôli tomu si poriadne neužijete to, na čo ste sa celý čas tešili. Máme pre vás dobrú správu. Ako vyzerajú vaše vlasy, je v tejto chvíli mužom úplne jedno. Aké ďalšie veci vôbec neriešia?