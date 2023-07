1. Zaujímajte sa

Nič nepoteší viac než pocit, že vás niekto pozná a chápe. Preto by ste mali poznať detaily partnerovho života. Ste schopní povedať, čo si váš partner alebo partnerka myslí o svojom šéfovi? Pozná ten druhý váš obľúbený seriál a vie, prečo vás baví? Keď sa budete vzájomne udržiavať v obraze, budete mať prehľad o tom, čo partner cíti a prežíva. Ľahšie potom nájdete pochopenie jeden pre druhého v horších časoch.

2. Obdivujte sa

V každom vzťahu príde čas, keď pre partnerove nedostatky nevidíte jeho klady. Keď sa vytráca úcta a rešpekt, nie je na čom ďalej stavať. Zamerajte sa na všetko, za čo môžete partnera pochváliť, aj mu to nahlas povedzte. Možno vám to zo začiatku veľmi nepôjde, ale časom to bude fungovať a vzťahy sa začnú zlepšovať.

3. Buďte pozorní

Predstavy o láske značne skreslil Hollywood a jeho gestá. Lenže jedna večera pri sviečkach dobrý vzťah nerobí. Pravú lásku prežívate v supermarkete, keď sa vás partner pýta, či máte doma maslo, a vy mu odpoviete namiesto toho, aby ste len pokrčili plecami. Dáte mu tak v každodennom kolotoči jasne najavo, že ho vnímate a že vám stojí za odpoveď. Tieto zdanlivo obyčajné otázky sú výzvy k pozornosti. Vypočujte si ich.

4. Rozdeľte si moc

Žiada si to veľkú odvahu povedať: „Nech je po tvojom, miláčik.“ Ale stojí to za to. Zatiaľ čo ženy sa obvykle nechávajú ovplyvniť svojimi mužmi pri rozhodovaní a berú do úvahy ich názory, muži to často neopätujú. Štatistiky sú neúprosné, ak sa nedelíte o moc, je 81-percentná pravdepodobnosť, že manželstvo skrachuje. Čo s tým? Zvyky sa nedajú zmeniť za noc. Prvým víťazstvom je, že si problém vôbec dokážete priznať. A potom nasledujú kompromisy.

5. Riešte riešiteľné

Ak sa neustále držíte v úzadí a neriešite veci, ktoré vám prekážajú, napätie sa bude zvyšovať. Mali by ste nájsť spôsob, ako sa hádať zdravo a efektívne, bez urážok a vzájomného obviňovania. Nikdy nemá pravdu len jeden. Snažte sa nájsť konštruktívne riešenie, skúste sa vžiť do partnerovej situácie a pozrieť sa na dôvod sporu jeho očami. Čarovným slovkom je opäť kompromis.

6. Nič nesiľte

Niektoré problémy je lepšie vôbec neriešiť alebo ich riešenie odložiť. Napríklad vy chcete mať deti a partner ešte nie. On je domáci typ a vy rada chodíte za kultúrou. V každom páre sú nejaké rozdiely. Záleží len na vás, či ich vyhrotíte alebo ich budete mať pod kontrolou. Ani jeden z vás sa nemusí vzdať alebo prehrať. V každom prípade hovorte o svojich želaniach.

7. Randite a flirtujte spolu

Nájdite si v priebehu týždňa niekoľko chvíľ, keď sa budete naplno venovať jeden druhému. Bežná situácia je taká, že večeriate, pri tom beží televízor alebo sa bavíte o deťoch. Medziľudská konverzácia takmer žiadna. Dajte si spolu občas rande. Vyberte sa napríklad do kina alebo na nedeľnú prechádzku vo dvojici.